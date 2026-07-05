ДПС се опитва да заздрави позициите си в Турция

На фона на политическата буря около полетите му в чужбина , Делян Пеевски се опитва да засили позициите си в Турция. През последните дни голяма група делегация от партията му ДПС обикаля в съседната страна, за да се опита да заздрави контактите с изселниците. За целта Пеевски е пратил членове на партийното ръководство и кметовете на най-важните си общини.

На изборите на 19 април т.г. за ДПС на Делян Пеевски гласуваха 14 774 избиратели в Турция, за АПС на Ахмед Доган – 5876, а за ПБ на Румен Радев – 4817. Тези резултати показаха сериозното разделение сред електората в югоизточната ни съседка, който преди разцеплението на ДПС гласуваше в огромната си част само за тази партия. Бивши кадри на ДПС вече открито говорят , че възлагат политическите си надежди на Радев. Водачът на листата му в Кърджали Иван Демерджиев, който сега е вътрешен министър и основна фигура в атаката срещу Пеевски за частните му полети, дори беше ходил да агитира в Турция.

Едната група, водена от зам.-шефа на ДПС Халил Летифов и зам.-председателя на парламента Айтен Сабри, включва депутата Хамид Хамид, кмета на Джебел Неджми Али, на Момчилград Илкнур Кязим, на Кирково Шинаси Сюлейман, на Ардино Изет Шабан, зам.-кмета на Крумовград Абидин Хаджимехмед и др. По информация, публикувана от движението, те са срещнали с с представители на изселническите организации от Джебел, Ардино, Момчилград, Кирково, Крумовград и Бенковски.

"Основен акцент в разговорите беше изразяването на признателност към българските изселници за тяхната активна гражданска позиция и подкрепата, която неизменно оказват на ДПС", съобщават от партийния пресцентър. Гостите от България са предали благодарност от страна на Пеевски за гласовете, получени от Турция, и са уверили изселниците, че ще разговарят с тях за всичко, което ги вълнува от нашата страна. Същата група е посетила и Бурса, за да се види с кметовете на три от кварталите на града.

Друга група партийци е водена от кмета на Кърджали и зам.-шеф на ДПС Ерол Мюмюн и включва кмета на Черноочене Айджан Ахмед, на Стамболово Аднан Йълдъз и депутата Сейфи Мехмедали. Те са се срещнали с изселници в Гебзе и Чайърова, по-конкретно с местните филиали на "Асоциация за култура и солидарност на балканските турци" и с кмета на Гебзе Зиннур Буюкгьоз. Депесарите са се похвалили с внесени в парламента законопроекти в полза на българските турци и са уверили, че "връзката с нашенци, живеещи в Турция, остава сред важните приоритети на движението".

Освен това Мюмюн е завел в истанбулската община Есенйурт по-голяма делегация, към която са се включили и кметът на Каолиново Нида Ахмедов, на Дулово Невхис Мустафа, на Главиница Неждет Ниази, на Никола Козлево Исмаил Ибрям, на Ветово Мехмед Мехмед и др.