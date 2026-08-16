Член на ВСС държи близо 1,4 млн. лв. в брой

МП Този състав на ВСС ръководи системата от 2017 г. и произведе не един скандал. В момента тече процедура за избор на следващия съвет.

Членът на Висшия съдебен съвет Георги Кузманов е декларирал, че държи налични близо 1,4 млн. лв. Той не е декларирал никакви банкови сметки. Това показва прегледът на имуществените на декларации на съдебните кадровици за 2025 г., качени в петък в публичния регистър, наред с всички декларации на хората на висши държавни длъжности. Като произход на средствата Кузманов сочи "дарение от продажба на имот от родители", "продажба на обзавеждане на апартамент от родители" и "заплати, спестявания, продажба на недвижим имот и оборудване". Година по-рано Кузманов не е декларирал нито банкови сметки, нито налични средства. Според инструкциите за попълването на декларациите в графата "налични парични средства" се вписват например сумите в кеш или каса и средствата в банкови сейфове.

Декларациите за 2025 г. са попълвани в левове.

Кузманов е получил като дарение вила с вилно място в Созопол. Разгънатата застроена площ на имота е 489 кв. м. През 2025 г. Кузманов си е купил и два апартамента в София - един от 67 кв. м срещу малко над 511 хил. лв., а вторият - от 107 кв. м, с цена на придобиване 670 040 лв. Има също и паркомясто за 82 506 лв. Също така е продал апартамент, складова ниша и паркомясто в София за 666 731 лв. Освен това е продал "движими вещи и обзавеждане към апартаментa, нишата и паркомястото", за които е получил 234 700 лв.

Колегата му Боян Новански миналата година си е купил къща с двор в Приморско, чиято РЗП е 296 км. м, а цената - 317 600 лв., за които членът на ВСС е отбелязал, че са му от заплата. Той е продал апартамент от 73 кв. м в Разлог за 232 245 лв.

Също като колегата си Кузманов и Новански не държи пари в банка. Но е декларирал налични 160 хил. евро от спестявания и продажба на имот, както и 7771 евро от заплата.

Гергана Мутафова ползва под наем срещу 660 лв. на месец Ауди Q5. Тя е вписала за 2025 г. 50 000 лв. налични, а също и три банкови сметки с близо 153 хил. лв. в тях.

Даниела Марчева пък е попълнила в декларацията си, че през м.г. са й били прехвърлени безвъзмездно три имота - парцел и два апартамента в Златоград. Марчева няма нито налични пари, нито държи нещо в банкова сметка.

Йордан Стоев и съпругата му през м.г. са се сдобили както с апартамент в София, така и с два апартамента в Офринио, Гърция - от 37 и 30 кв. м. За 83 кв. м в столицата семейството е платило 253 864 лв. В Гърция са дали с 2000 лв. по-малко общо за двата апартамента.

Калина Чапкънова също си е купила в София апартамент със склад и паркомясто от общо 141 кв. м, като РЗП е 124 кв. м. За това тя е платила 368 509 лв. Тя е декларирала и че е получила идеални части от земя - 34 кв. м., за които не е платила нищо. Правно основание за придобиването - "прехвърляне в изпълнение на задължение". Чапкънова няма налични пари, но държи различни суми в няколко банкови сметки за около 250 000 лв.

Пламен Найденов пък си е купил два трактора за по 500 лв. Той държи налични 12 500 лв., има и още 26 500 лв. в банкови сметки.

Светлана Бошнакова и съпругът й са се сдобили с апартамент от 78 кв. м с гараж в Поморие. Цената му е 183 359 лв., за чиито произход е посочено - заеми и спестявания. тя държи в банкови сметки в лева, евро и долари общо 446 256 лв.

Севдалин Мавров е наследил ниви, лозе, части от къщи с двор в бургаските села Черноморец и Драчево, както и апартамент в София.

Той е декларирал и 183 000 лв. в 4 банкови сметки.

Годишната данъчна основа от трудови доходи на членовете на ВСС е 227 130 лв. Изключение прави представляващият Боян Магдалинчев, който е декларирал 266 744 лв. Освен това той явно се е пенсионирал и от съдебната система междувременно, защото в декларацията му фигурират и 40 800 лв. от пенсия, което прави по 3400 лв. на месец, т.е. таванът. Разлика има и при Олга Керелска, която е декларирала 243 241 лв.

Стефан Петров и съпругата му са си купили по 1/4 вила и 2 парцела в с. Свидня до Своге. В банкови сметки той има 242 418 лв.

Цветинка Пашкунова си е купила апартамент в София от 111 кв. м за 625 865 лв. Също така е продала 1/2 апартамент в София от 64 кв. м за 391 166 лв. Пашкунова има и 185 хил. лв. в три банкови сметки.

До края на годината се очаква най-сетне да има нов състав на ВСС, след като 5-годишният мандат на този изтече още през октомври 2022 г.