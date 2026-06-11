Адвокати са прегледали над 500 000 "чужди" е-дела от 2023 г. насам

Илияна Кирилова Едно от опасенията при достъпа до е-дела е, че може да има автоматизирано извличане на информация.

Висшият съдебен съвет (ВСС) указа на съдилищата да ограничат достъпа на адвокати до дела, по които не са процесуални представители. Това ще стане след специално отбелязване в Единната информационна система на съдилищата на делата, чиито актове "изцяло не подлежат на публикуване" или "подлежат на публикуване без мотивите", предаде "Лекс".

Освен това всеки съдия ще има право на собствена преценка дали да ограничи достъпа на адвокатите, които не са процесуални представители, до дело, което разглежда, ако в него се съдържа чувствителна информация.

До решенията се стигна след сезиране от страна на министъра на правосъдието Николай Найденов.

Той заяви, че е получил различни сигнали във връзка с възможността адвокатите да имат достъп до дела, които не са „техни“ и по които са видими лични данни на страните и не само, като има опция за сваляне на всеки един документ по делата.

Петьо Еврото вече има достъп до всяко съдебно е-дело като адвокат Всеки адвокат в България вече има достъп до всички съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) до всички съдебни дела. Това съобщава Висшия адвокатски съвет на гилдията. Достъпът е от 27 май.

Адвокатският достъп стартира на 27 май.

На вчерашното заседание на пленума на ВСС имаше представители на Висшия адвокатски съвет и на "Информационно обслужване".

Ивайло Филипов, изпълнителният директор на "Информационно обслужване", която е надграждала и поддържа електронната система, обясни, че изначално системата е съобразена с нормата от Закона за адвокатурата, че адвокатът има свободен достъп и може да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат. Затова адвокатите влизат с електронен подпис и има двойна идентификация - първо, дали лицето, което иска достъп, е в регистъра на адвокатите, а после чрез самия е-подпис.

На 24 март 2023 г. надграденият единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) е бил пуснат и още от тази дата всички адвокати имат достъп до всички дела, заяви Филипов. Според статистиката, предоставена от него, през 2023 г. 4433 адвокати са влезли в ЕПЕП, които са проявили интерес към 79 927 "чужди" дела. Преглежданията на различни производства са 223 890.

През 2024 г. адвокатите вече са 5396, делата - 153 559, а преглежданията - 479 543. Данните за 2025 г. са 6292 адвокати, 201 350 дела, 649 184 преглеждания. А до 27 май т.г. 6001 адвокати са влезли в ЕПЕП, делата са 108 179, а преглежданията - 302 151.

Ивайло Филипов заяви още, че може поименно да посочи Топ 10 на адвокатите, които са гледали най-много дела.

По думите му няма възможност след влизането на адвоката да се извлича машинно информация.

Становище във връзка с достъпа на адвокатите беше представено и от председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова. Тя заяви, че проблемът е изцяло правен и е свързан с това дали текстът от Закона за адвокатурата отговаря на условията и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни за пълен, неограничен достъп на адвокат до всички дела в България.

"Чувствителна информация се съдържа във всяко дело, дори само заради това, че има ЕГН, адреси, телефони, данни за здравословно състояние, психиатричен статус, лични отношения, осиновяване и т.н.", изреди тя.

"Нашата роля не е да браним личните данни, а пълноценно да защитаваме правата на гражданите. Трябва да се намери необходимият баланс“. Това пък заяви председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев. Факт е, че всяко дело може да бъде гледано при закрити врата, но това не изключва публичността по принцип, каза още той. По думите му достъпът на адвокатите до делата не е ново право. "Това право е трайно установено в българското законодателство и е основна гаранция за упражняването на адвокатската професия и за достъпа до правосъдие. (...) Ограничаването на този достъп чрез технически или подзаконови механизми би противоречало на действащата нормативна уредба", е становището още на адвокатурата.

Марчев заяви, че Висшият адвокатски съвет подготвя мерки срещу злоупотреба от страна на свои представители. Част от тях са промени на етичните правила във връзка с достъпа до делата като се въведат изисквания за добросъвестност, ограничения на целите на достъпа и засилена защита на поверителната информация. Предвиждат се дисциплинарни наказания за нарушителите.

Тъй като електронният достъп чрез ЕПЕП е функционален еквивалент на справките "на място" в съдебните деловодства, то в тази връзка Висшият адвокатски съвет предлага да се въведе ограничение за броя на справките и механизми за автоматично установяване на необичайна активност.

А по въпроса защо на 27 май т.г. излезе съобщението на сайта на ВАдС за достъп, той обясни: "Излезе, когато осъзнахме, че от няколко години има възможност за такъв достъп, но не във всички съдилища, защото не са взети мерки за това".

След 4-часова дискусия в крайна сметка ВСС указа на председателите на съдилища незабавно да ограничат достъпа до целите дела, не само актовете, изброени в таблиците. А по предложение на Калина Чапкънова кадровиците дадоха възможност на всеки съдия по своя преценка да решава дали да ограничи достъпа до делото, което гледа и по което е установил чувствителна информация.