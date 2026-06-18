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Стана скандал с адвокатските номинации за КПК

В НС управляващите склониха да увеличат свръхкраткия срок за номинации на комисар от своята квота

18 Юни 2026Обновена
Председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев.
БГНЕС
Председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев.

Ври и кипи в последните 2 дни в средите на адвокатурата. Поводът са двете номинации за член на новата Комисия за противодействие на корупцията. Новият закон, който влезе в сила на 5 юни, предвижда Висшият адвокатски съвет, двете върховни съдилища, парламентът и президентът да изберат по един член на комисията.

Напрежението около двете адвокатски номинации назря заради скъсените срокове и липсата на достатъчно информация за откритата процедура по издигане на кандидатури. Група адвокати вчера са изпратили открито писмо до Народното събрание и до Висшия адвокатски съвет, научи "Сега". В него те казват, че адвокатурата е провела процедурата в разрез със закона и призовават това да бъде поправено.

Адвокатите пишат, че са разбрали от медиите за двете кандидатури - на Милена Калчева и на Милен Шопов.

Оказва се, че правилата, по които са направени номинациите, са приети на извънредно заседание на ВАдвС на 5 юни. А срокът за номиниране е бил 12 юни, т.е. 5 работни дни. "Не ни не известно кога са качени Правилата на сайта на ВАдвС, но протоколът от заседанието, на което са гласувани, е публикуван една на 15 юни, т.е. след изтичане на срока за номиниране", казват адвокатите, подписали писмото. Те припомнят, че законът дава 14-дневен срок за номинации и не предвижда възможност този срок да бъде съкращаван.

"ВАдвС не е положил никакви усилия за гарантиране на възможността всеки адвокат да номинира кандидат за член на КПК, включително като изрично уведоми за това председателите на адвокатските колегии, каквато практика съществува в миналото, за да бъдат избрани действително най-подходящите представители", пишат те.

Адвокатите напомнят колко важен е изборът и че той трябва да проведе максимално прозрачно, а адвокатите да бъдат равнопоставени. 

"В случая процедурата по номиниране е проведена почти секретно, решенията са взети на извънредно заседание, протоколът от заседанието е публикуван след изтичането на срока за номиниране. Процедурата по същество е останала неизвестна за огромна част от адвокатите в страната, поради което има само две кандидатури", пише още в писмото. И се допълва, че ВАДвС е допуснал драстично и своеволно нарушение на закона.

Адвокатите настояват правилата да бъдат приведени в съответствие със закона, срокът да бъде удължен до законовия, а на 14 000 адвокати в страната да бъде дадена възможност да номинират. Така ще има максимален брой кандидатури и ще бъде избран най-достойният в честен, обективен и открит конкурс.

Тази сутрин "Сега" потърси коментар по темата от Висшия адвокатски съвет, но до момента няма такъв.

Парламентарна процедура

Днес пленарната зала на парламента одобри правилата, по които депутатите ще изберат член на КПК. Интересното е, че управляващите направиха промени в процедурата, срещу които бяха против ден по-рано.

Вчера парламентарната антикорупционна комисия одобри процедурните правила, според които депутатите ще разполагат с три дни, за да номинират кандидати за обновената КПК. Това стана въпреки настояването на ДБ да се удължи срокът – първо на десет дни, а след това ги намалиха на седем. Димитър Балев от ПБ, оглавяващ парламентарната комисия, обаче заяви, че всякакъв срок, надхвърлящ три дни, би бил в разрез със законовия срок от един месец за попълване на КПК.

Днес обаче същият Димитър Балев направи предложение за седемдневен срок, какъвто искаше ДБ предния ден. Той не се обоснова за промяната в мнението си. Мнозинството се съгласи, а след това одобри и предложение на Велислав Величков от ПП да се увеличи от 5 на 7 дни времето, в което медии, НПО-та, Висшият адвокатски съвет и висши училища могат да задават въпроси на кандидатите и да изразяват оценки.

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Ключови думи:

Висш адвокатски съвет, Комисия за противодействие на корупцията

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