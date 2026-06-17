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Управляващите дадоха 3 дни за номинации за КПК

В един разнороден парламент дори за Дева Мария и Исус Христос ще има негативни коментари, каза Владимир Николов от ПБ

Днес, 20:30
Владимир Николов
БГНЕС
Владимир Николов

Едва с три дни ще разполагат депутатите, за да внесат предложения за член на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Така излиза според процедурните правила, с които ще бъде избран комисар от квотата на Народното събрание.

Правилата бяха одобрени вчера от парламентарната антикорупционна комисия, а утре се очаква да направи същото и пленарната зала. От тогава всъщност ще започне да тече тридневният срок.

От ДБ предложиха да се увеличи на десет дни, които след това съкратиха на седем. И двете предложения бяха отхвърлени от управляващите. Димитър Балев от ПБ, който оглавява парламентарната комисия, заяви, че ако времето за номинации е повече от три дни, тогава процедурата по избора на КПК ще надхвърли едномесечния законов срок, в който трябва да приключи.

Управляващите склониха на друго предложение на ДБ – да се увеличи от три на пет дни срокът, в който неправителствени организации могат да внасят становища по кандидатите, включващи въпроси към него. Не харесаха друга идея – задължително да се обсъждат от парламентарната комисия постъпилите отрицателни становища и дебатът да влезе в доклада ѝ, с който ще даде оценка на кандидатите.

Тук се намеси зам.-шефът на групата на ПБ Владимир Николов, който каза, че това ще доведе до "черен пиар". "В един разнороден парламент, от едната страна да застане Дева Мария, а от другата Исус Христос, и за тях ще се намерят негативни коментари, които според мен е безсмислено да се обсъждат", смята Николов. Колегите му изглежда споделяха мнението, защото отхвърлиха предложението за обсъждането на отрицателните становища.

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Ключови думи:

КПК, Прогресивна България, Владимир Николов

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