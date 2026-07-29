Депутат на Радев обяви опозицията за "долни лъжци и манипулатори"

БГНЕС "Скоро, колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре", обяви от трибуната депутатът от ПБ Стоян Тричков.

Твърденията, че атмосферата и стилът на работа в парламента са се променили с новата власт, изглеждат доста неубедителни на фона на начина, по който управляващите се отнасят към опозицията. Днес депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) Стоян Тричков прочете декларация от парламентарната трибуна, свързана с първите 100 дни на управлението. Вместо да обясни какво са направили за това време Румен Радев и хората му, Тричков засипа опозицията с оскърбления.

Най-напред, депутатът обяви, че ПБ е жертва на "безпрецедентни атаки". "Човек лесно може да се заблуди, че критиките са основателни. Всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация; всъщност, на откровени фалшификации", смята Тричков.

Той спомена, че според опозицията ПБ се противопоставя на построяването на национална детска болница и помага на Украйна, като определи и двете твърдения като "долни лъжи". За болницата Тричков посочи, че управляващите смятат проекта за приоритет , но до края на годината няма нужда от допълнително финансиране, тъй като проектирането ѝ се обжалва в съда. Що се отнася до политиката на Радев спрямо Украйна , той заяви, че правителството е против да се дават пари и оръжия за война, а иска дипломатически преговори и прекратяване на бойните действия.

Депутатът нападна опонентите на Радев, че "активират пропагандните си страници и инфлуенсъри в социалните мрежи, да оригиналничат с критики под формата на картинки и смешки"; обвини анализатори и социолози, че правят внушения за несправяне с работата и спадащо доверие.

"Лъжците ще хвърлят всичко в близките месеци, защото знаят, че ще им бъде все по-трудно да заблуждават хората с всяко катастрофирало внушение и всяка разобличена лъжа, и защото скоро, колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре, и тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва", обобщи мнението си Тричков.

Първи реагира Костадин Ангелов от ГЕРБ, който напомни на председателя на парламента Михаела Доцова, че е обещала "нов стил и ново поведение на народните представители, целящо да утвърди парламентаризма", и настоя за наказание за Тричков. След това Николай Денков от ПП заяви, че случилото се показва, че "ПБ е започнала да губи възможността да води спор с факти и аргументи". На недопустимия тон възрази и Йордан Иванов от ДБ. Хамид Хамид от ДПС използва ситуацията, за да нападне вътрешния министър Иван Демерджиев, за когото според него се отнасяли обидните изрази, използвани от "младежа от Гоце Делчев", както Хамид нарече Тричков.

Доцова коментира, че не е наложено нито едно наказание в парламента за тази пленарна сесия, макар че основание за това е имало. Тя каза, че търпението е стигнало края си, и налага наказание "забележка" на съпартиеца си. Депутатът прие думите ѝ без коментар.