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Управляващите издигат за член на КПК шефа на финансовата инспекция

Пламен Тодоров е бивш дългогодишен служител на ДАНС

26 Юни 2026
БГНЕС

Само една номинация има за член на наскоро възстановената Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от парламентарната квота. Управляващата формация ПБ е издигнала кандидатурата на Пламен Тодоров.

Той е бил служител на Националната служба за сигурност от 2003 г., а от 2008 г. е в ДАНС, където остава до 2017 г. След това преминава на друго поприще – в Агенцията за държавна финансова инспекция, където работи като началник на отдел, после на дирекция, а в момента като ръководител на самата агенция.

От парламентарното мнозинство сочат като предимство опита му в сферата на защитата на националната сигурност и на публичните финанси.

Според новия антикорупционен закон Народното събрание излъчва само един член на КПК. Останалите се номинират от други институции – президента, общите събрания на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет.

От квотата на Върховния административен съд кандидат е Мариана Шотева. Адвокатурата има две номинации – Милена Калчева и Милен Шопов, като се стигна до напрежение заради кратките срокове за издигане на кандидатури и липсата на достатъчно информация около процедурата.

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Ключови думи:

КПК, Пламен Тодоров, Прогресивна България

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