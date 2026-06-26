Управляващите издигат за член на КПК шефа на финансовата инспекция

Само една номинация има за член на наскоро възстановената Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от парламентарната квота. Управляващата формация ПБ е издигнала кандидатурата на Пламен Тодоров.
Той е бил служител на Националната служба за сигурност от 2003 г., а от 2008 г. е в ДАНС, където остава до 2017 г. След това преминава на друго поприще – в Агенцията за държавна финансова инспекция, където работи като началник на отдел, после на дирекция, а в момента като ръководител на самата агенция.
От парламентарното мнозинство сочат като предимство опита му в сферата на защитата на националната сигурност и на публичните финанси.
Според новия антикорупционен закон Народното събрание излъчва само един член на КПК. Останалите се номинират от други институции – президента, общите събрания на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет.
От квотата на Върховния административен съд кандидат е Мариана Шотева. Адвокатурата има две номинации – Милена Калчева и Милен Шопов, като се стигна до напрежение заради кратките срокове за издигане на кандидатури и липсата на достатъчно информация около процедурата.