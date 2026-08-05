Шефът на новата антикорупционна комисия е избран пред нотариус

Членовете на новата антикорупционна комисия (КПК) са встъпили в длъжност и са избрали с жребий председателя си в присъствието на нотариус. За това съобщи Върховният административен съд - един от органите, който по закон излъчва член на комисията.

Освен актовете си за встъпване в длъжност четиримата членове на КПК са подписали и декларации за политически неутралитет.

Жребият е посочил за първи председател Пламен Тодоров, който беше избран от квотата на Народното събрание.

Останалите членове на комисията са назначеният от президента Павел Гайдаров, избраната от ВАС Мариана Шотева и Милен Шопов, избран от Висшия адвокатски съвет.

Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности регламентира, че мандатът на комисията е 5 години, като шефът й се подменя всяка година с жребий.

КПК обаче ще започне работа само с четирима членове, тъй като Върховният касационен съд отказа да излъчи кандидат. За квотата на съда имаше само една номинация - съдията Ивайло Йосифов, разкрил как кадрува задкулисието във Висшия съдебен съвет. ВКС обаче не го избра. От 56 гласували с 55 действителни бюлетини, Йосифов получи само 25 гласа.

За квотите на ВАС, ВКС и Народното събрание имаше само по една номинация, т.е. напълно отсъстваше конкуренцията, а магистрати и депутати на практика отказаха да осигурят състезателен процес по избор. Адвокатурата издигна двама кандидати, но и там не мина без скандал.

Преди да оглави КПК Тодоров беше шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция. Той е завършил Академията на МВР със специалност "Защита на националната сигурност", а след това и "Право" в ЮЗУ. Бил е полицай в Плевен и експерт в правната дирекция на ДАНС.