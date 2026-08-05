Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на новата антикорупционна комисия е избран пред нотариус

Членовете на КПК встъпиха в длъжност

05 Авг. 2026
Комисията за противодействие на корупцията работи от понеделник.
Комисията за противодействие на корупцията работи от понеделник.

Членовете на новата антикорупционна комисия (КПК) са встъпили в длъжност и са избрали с жребий председателя си в присъствието на нотариус. За това съобщи Върховният административен съд - един от органите, който по закон излъчва член на комисията.

Освен актовете си за встъпване в длъжност четиримата членове на КПК са подписали и декларации за политически неутралитет.

Жребият е посочил за първи председател Пламен Тодоров, който беше избран от квотата на Народното събрание.

Останалите членове на комисията са назначеният от президента Павел Гайдаров, избраната от ВАС Мариана Шотева и Милен Шопов, избран от Висшия адвокатски съвет. 

Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности регламентира, че мандатът на комисията е 5 години, като шефът й се подменя всяка година с жребий.

КПК обаче ще започне работа само с четирима членове, тъй като Върховният касационен съд отказа да излъчи кандидат. За квотата на съда имаше само една номинация - съдията Ивайло Йосифов, разкрил как кадрува задкулисието във Висшия съдебен съвет. ВКС обаче не го избра. От 56 гласували с 55 действителни бюлетини, Йосифов получи само 25 гласа.

За квотите на ВАС, ВКС и Народното събрание имаше само по една номинация, т.е. напълно отсъстваше конкуренцията, а магистрати и депутати на практика отказаха да осигурят състезателен процес по избор. Адвокатурата издигна двама кандидати, но и там не мина без скандал

Преди да оглави КПК Тодоров беше шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция. Той е завършил Академията на МВР със специалност "Защита на националната сигурност", а след това и "Право" в ЮЗУ. Бил е полицай в Плевен и експерт в правната дирекция на ДАНС.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК

Още новини по темата

КПК ще заработи с четирима членове
23 Юли 2026

Пламен Тодоров иска изкуственият интелект да помага в работата на КПК
14 Юли 2026

13 съдии от ВАС бойкотираха избора за антикорупционната комисия
07 Юли 2026

Нов кмет платил борчове на стария към синовете му
06 Юли 2026

Адвокат е първият избран член на новата антикорупционна комисия
30 Юни 2026

Управляващите издигат за член на КПК шефа на финансовата инспекция
26 Юни 2026

Само един кандидат се яви за член на антикорупционната комисия от ВАС
23 Юни 2026

Стана скандал с адвокатските номинации за КПК
18 Юни 2026

Управляващите дадоха 3 дни за номинации за КПК
17 Юни 2026

КПК възкръсна четири месеца след закриването ѝ
29 Май 2026

КПК ще заработи и при избрани трима от петимата ѝ членове
27 Май 2026

Депутатите съживяват КПК в опит да спасят евросредствата
22 Май 2026

Парламентът възражда разбитата антикорупционна комисия
14 Май 2026

В отсъствието на Антон Славчев НС одобри оставката му от КОНПИ
13 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки