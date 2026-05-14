Парламентът възражда разбитата антикорупционна комисия

По-малко от четири месеца след като Комисията за противодействие на корупцията (КПК) беше закрита, новият парламент се захвана да я възроди.

Днес временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри на първо четене проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Той беше внесен от бившия служебен кабинет на Андрей Гюров и получи подкрепата на депутатите от ПБ, ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ. Представителите на ДПС бяха против, а "Възраждане" не участва в гласуването.

Причината е във висящите над 200 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които зависят от това дали българската държава ще изпълни ангажимента си към Европейската комисия да създаде политически независим органи, който да се бори с корупционните престъпления.

На 28 януари предното Народно събрание отмени антикорупционния закон и така закри КПК. Това стана по предложение на ГЕРБ-СДС , чрез промени в Закона за Сметната палата, които бяха одобрени с подкрепата на ДПС, БСП и ИТН. В мотивите си тогава депутатите от ГЕРБ-СДС посочиха, че борбата с корупцията не се нуждае от специализирани структури с особени правомощия. С разбиването на КПК антикорупционните й функции бяха прехвърлени на ГДБОП в МВР, а на Сметната палата бяха прехвърлени проверките на имущество и конфликт на интереси на лица от висшите етажи на властта.

Срокове и структура на КПК

От правосъдното министерство днес обясниха пред депутатите, че разполагаме с отсрочка от ЕК до 31 май да приемем законопроекта, а до 5 юни трябва да е обнародван в Държавен вестник, за да опазим евросредствата. В едномесечен срок след това трябва да се изберат членовете на комисията. За да се изпълни ангажиментът, както е записан в ПВУ, органът трябва да разполага с правомощията да разследва престъпления, както изрично уточниха от ведомството.

Изцяло се променя начинът на формиране на комисията. Преди се предвиждаше да е с трима членове, избрани от парламента. Сега ще са петима, като по един ще пратят Народното събрание, президентът, общите събрания на съдиите от върховните съдилища и Висшият адвокатски съвет. Членовете на комисията ще я ръководят на ротационен принцип, като актуалният председател ще се определя чрез жребий.

За отбелязване е, че комисията ще може да се конституира с непълен състав - ще е достатъчно да са избрани и назначени поне трима от комисарите.

Политически мнения

Рая Назарян от ГЕРБ-СДС заяви, че с колегите й ще подкрепят законопроекта, който почти изцяло повтарял отменения закон, приет заедно с ПП-ДБ и ДПС през 2023 г. Тя не коментира факта, че нейната политическа сила инициира закриването на КПК в предния парламент.

Надежда Йорданова от ДБ посочи, че одобрява начина на формиране на комисията, но не и да разполага с разследващи функции. Тя изтъкна, че "старият орган се беше изродил в бухалка". Стою Стоев от ПП напомни, че партията му е обявила за грешка закриването на комисията, и каза, че парламентът трябва да създаде такъв орган, който да не зависи от това кой го ръководи. Петър Петров от "Възраждане" изрази скептицизъм, че новата комисия би работила по различен начин от предишната, чиято дейност според него е била "пагубна".

От ДПС не обясниха отказа си да подкрепят законопроекта. Но идеята за закриване на КПК беше лансирана първо от лидера им Делян Пеевски.

Депутатите ще бързат с вкарването на законопроекта в пленарна зала, предвид изключително краткия срок за приемането му - до края на май. Янка Тянкова, която оглавява временната правна комисия, заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да бъдат спасени евросредствата.