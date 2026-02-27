Парламентът се захваща спешно със законите по ПВУ

Народното събрание ще се опита да се мобилизира и да приеме законопроектите, свързани с четвъртото и пето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. В парламента са текли консултации за бързо придвижване на проектите, така че НС да успее да гласува преди предстоящата предизборна ваканция.

Това научи “Сега” от депутати по повод краткия срок за изпълнение на плана за възстановяване.

Мобилизация от страна на действащото Народно събрание очаква и Европейската комисия, както “Сега” писа. Според експерти евентуален пропуск да се придвижат неприетите законопроекти, които са условия за плащания по плана пред предстоящите избори ще направи задачата почти нерешима. Евентуалното сформиране на правителство след изборите и съответно мнозинство в НС ще отнеме време, а сроковете за искане на плащания са много кратки. Няма изрично изискване кога да стане това, но България трябва да направи общо 2 искания за плащания до края на плана - четвърто и пето. Четвърто плащане е в размер на 900 млн. евро, а пето - на стойност 1.63 млрд. евро. Сумата е много сериозна, особено на фона на големите проблеми с бюджета. Преди предаването на властта на служебен кабинет от екипа на бившия вицепремиер Томислав Дончев уточниха, че е добре искането за четвърто плащане да се подаде през март, за да има време да се придвижи и последното, пето плащане.

Справка към края на мандата на кабинета Желязков показва, че през НС трябва да преминат серия от закони. В списъка попадат изменения в закона за корпоративното подоходно облагане, с които се въвежда амортизация и за електрическите автомобили, промени в закона за енергията от ВИ, закона за лобистките дейности (в петък ГЕРБ внесоха проекта), промени в ЗОП, с които възложителите да бъдат задължени да публикуват годишни планове за предстоящи поръчки. В списъка с поети ангажименти пред Брюксел е и изготвения от правителството Желязков изцяло нов законопроект за обществения транспорт, както и спорният законопроект за водоснабдяването и канализацията. Той трябва да предложи нов модел за райониране и ценообразуване на услугите.

В НС има нагласа да бъдат приети промените в корпоративното подоходно облагане, а с тях и измененията в ЗОП. Ще се придвижи и новият законопроект за обществения транспорт, научи “Сега”. Почти сигурно е обаче, че няма да се намери консенсус преди изборите по промените в закона за ВиК. Проблемно е и антикорупционното законодателство, както и очаквана реформа в БЕХ, която е в ръцете на изпълнителната власт и надали ще се случи преди изборите.

Ако страната ни не изпълни поети ангажименти за реформи, сумите по ПВУ ще бъдат намалени. За неизпълнени реформи се приспадат по-сериозни суми спрямо неизпълнени намерения за инвестиции. По тази формула бяха замразени и пари заради неизпълнените ангажименти за антикорупционната комисия.