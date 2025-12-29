Медия без
България получи 1,47 млрд. евро по критичното трето плащане по ПВУ

Задържаната от ЕК сума от плащанията заради КПК и главния прокурор набъбна на близо 370 млн. евро

29 Дек. 2025

Днес страната ни получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Плащането беше направено, след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.

Третото искане за плащане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано до този момент. Водещите мерки, отчетени с него, са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, обществени поръчки, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното управление и електронното здравеопазване и др.

Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството. "С него получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на 1,9 млрд. евро, което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по ПВУ. С повече от три пъти нараснаха и разплатените средства към бенефициентите от началото на годината – от 1,5 млрд. на 4,5 млрд. лева. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма", посочват от МС.

За отбелязване е, че задържаната от Европейската комисия сума от плащанията по ПВУ заради КПК и главния прокурор набъбна на близо 370 млн. евро, показаха  сметките покрай получаването на траншовете. Тази огромна сума е задържана заради безхаберието на властта, която е поела ангажимент за изпълнение на въпросните законодателни и организационни промени, но упорито не ги изпълнява и дори не прави опити да го направи. Сигналите, които се подават към Брюксел, са дори и повече от абсурдни, като се има предвид, че очакването на ЕК е да има голяма реформа на КПК, а политици като Бойко Борисов и Делян Пеевски ту я закриват, ту я остават същата.

