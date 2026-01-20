Служебният кабинет ще трябва да подсигури 900 млн. евро по ПВУ

Предоговарянето на плана е един от успехите на кабинета Желязков.

Бъдещият служебен кабинет ще трябва да подсигури минимум едно плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, за да не се стигне до загуба на средства. Крайният срок за изпълнението на плана изтича тази година, като България следва да подаде още две искания за плащания - четвърто, в размер на 900 млн. евро, и 5-то, последно плащане, в размер на 1.64 млрд. евро. Желателно е искането за четвърто плащане да бъде подадено март месец, което означава, че за това ще трябва да се погрижи бъдещо служебно правителство.

Това става ясно от поискани от “Сега” разяснения от екипа на вицепремиера в оставка Томислав Дончев за оставащите плащания по плана за възстановяване и темпото на изпълнение на заложените етапи и цели.

Няма задължителен график за четвъртото плащане, но има препоръчителен

Няма изрично посочен краен срок за подаването на четвърто плащане по плана, решението за това ще бъде взето от новото правителство на България, изтъкват от кабинета на Дончев. “Добър вариант би бил изпращането на четвърто искане до края на март 2026 г., а на пето – до края на септември 2026 г., като това ще зависи от степента на изпълнение на отделните етапи и цели, включени в съответното искане”, посочват още от там.

Първоначалният план предвиждаше България да прати четвърто искане за плащане до края на декември, 2025 година. В рамките на този срок обаче страната ни успя да изпрати и да получи две плащания за годината, което е и позволеният максимум. За подаването на пето искане за плащане има също препоръчителен срок - септември, тъй като изпълненията на плановете приключва август, 2026-а година. Последното

искане за плащане следва да се подаде навреме, за да бъде обработено.

Докъде е стигнало изпълнението на целите по ПВУ

За четвъртото плащане България след да изпълни 25 мерки. Като изпълнена в момента се отчита само една от тях, но реално изпълнението е напреднало по много от целите. Част от ангажиментите са свързани съз законопроекти, които са подготвени, но следва да минат през НС и да влязат в сила. Не е ясно дали това ще се случи при липса на добра организация на работата в следващия месец. От екипа на Дончев отчитат следното изпълнение на заложените дейности:

Напредък по ключови законопроекти и реформи