Кабинетът Гюров се мобилизира да не загуби милиони от ЕС

Кабинетът Гюров ще се мобилизира, въпреки кратките срокове, да спази предварителния график по Националния план за възстановяване и устойчивост и да изпрати до края на месец март искане за четвърто плащане по плана. Четвъртото плащане по ПВУ е в прогнозен размер от 900 млн. евро, а забавянето му ще е много критично, защото България има да заявява и пето плащане. В същото време повече възможности за отлагане няма - крайният срок за изпъление на обещаните реформи и инвестиции е август, 2026 г.

Това се разбра от брифинг на вицепремиера по еврофондовете Мария Недина.

12 от поетите ангажименти, които България трябва да изпълни в рамките на четвъртото искане за плащане, са вече реализирани. Остават да бъдат изпълнени 13 цели, като 5 от тях зависят от работата на Народното събрание и са свързани с приемането на законодателни промени. Тези ангажименти са най-критични, защото предстои излизане на НС в предизборна ваканция. Ако проектите не се приемат навреме, има риск след изборите работата да не може да тръгне бързо и България да загуби огромни средства. Част от промените се третират като ключови реформи и за тях ЕК налага сериозни санкции.

Днес правителството е провело разговори с различните парламентарни групи с цел ускоряване на работата. "С групите в парламента гледаме в една посока за процеса, който ще се случи в 51-вото Народно събрание относно гласуването на тези мерки и цели", коментира Недина. Премиерът Андрей Гюров на свой ред е разговарял с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Париж, като е изтъкнал ангажимента на кабинета да подгови искането за четвърто плащане. 8 от мерките са в правомощията на изпълнителната власт и кабинетът е амбициран да ги изпълни навреме.

Недина изброи и законопроектите, които остават да бъдат приети по линия на четвъртото плащане. В списъка попадат два изцяло нови закона - за обществения транспорт и за лобизма. Следва да бъде прието и законодоталество в областта на електрическата мобилност, както и изменения в закона за ВиК и закона за енергията от ВИ. Законът за лобизма вече се гледа на първо четене в НС, като междувременно МС днес прие и свой проект за лобизма. От министерство на правосъдието (МП) обясниха, че в него са отчетени получени коментари от 25 неправителствени организации и са извършени промени в текстовете, основно в частта, касаеща рестиграцията на случаите на лобизъм.

Предвидено е тежестта по осигуряването на прозрачност да пада основно върху публичните органи, а не върху частно правните субекти, обясниха още от МП.

ИТН за промените във ВЕИ: Забравете

"На заседанието на МС преди малко, информирах колегите за разговора си с председателя на Комисията по енергетика в НС, г-жа Павела Митева. Опитах се да я призова за отговорно отношение по темата за промените в закона за енергията от възобновяеми източници, от които зависи получаването на 437 млн евро по ПВУ. За целта тя трябва да свика заседание на комисията и днес е последният възможен срок, защото писмото, което изпратих в първия си работен ден беше игнорирано. Отговорът, който получих?

"Забравете!" При това положение остава възможност комисията да бъде свикана от председателя на НС г-жа Назарян или от една трета от членовете на комисията. Работим и по двата варианта, с ангажимента на премиера Андрей Гюров и народни представители", съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Председателят на парламентарната комисия в НС отвърна на поста на Трайков с нейн собствен, в който потвърди, че не приема да се гледа спешно проектът, но твърди, че това е правилно.

"Служебният министър настоя в рамките на днешния ден да проведа извънредна комисия по енергетика, да бъде приет на първо четене Законът за енергията от възобновяеми източници, свързан с Плана за възстановяване и устойчивост, и до 18:00 ч. да го предложа по чл. 47, ал. 5 като извънредна точка за пленарна зала. Отказах. И ще обясня защо. Този закон е твърде важен, сложен и няколко парламентарни групи имат сериозни забележки по него (включително ИТН), за да се приема на пожар и под натиск на две четения. И второ- аз вече не правя 26-секундни комисии, независимо дали съм права или не. Нали това искахте? И трето- в момента няма управляващо мнозинство и редовен кабинет, които да провеждат подобни политики с консенсус. И четвърто- чисто процедурно това искане е невъзможно. Пленарното заседание днес е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което прави включването на точката по извънредност невъзможно в законовия срок", коментира Митова. Твърдението й, че няма управляващо мнозинство и редовен кабинет, което да провежда подобни политики, е странно на фона на очакването на предходното правителство проектите да се придвижат. Такъв проект внесе включително и бившия министър от квотата на ИТН Гроздан Караджов - изцяло нов закон за обществения транспорт.