2.5 млрд. евро от ЕС са под риск при неработещ парламент

Съдбата на 2.5 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост е в ръцете на парламента. Изпълнението на инвестициите по плана за възстановяване върви много добре, но за планираното 4-о и 5-о плащане следва да се приемат серия от законодателни промени. Повечето проекти са готови, съгласувани с Брюксел и от това Народно събрание зависи дали ще бъдат приети във времевия прозорец до изборите. Отлагането на проектите след 19 април, когато се очертава да са изборите, е много рисково, защото всички промени трябва да са факт най-късно до края на август.

Това коментираха експерти по повод наближаващите срокове за последните плащания по Механизма за възстановяване и устойчивост. Справка за оставащите за приемане реформи изпратиха до медиите и от кабинета на вицепремиера в оставка Томислав Дончев.

Има 7 реформи, по които има готовност съответните законодателни промени и изцяло нови закони да бъдат приети от Народното събрание. В хоризонта до парламентарната ваканция преди изборите при политическо съгласие тези проекти могат да бъдат одобрени, коментират запознати със степента на готовност на законодателството. Текстовете са съгласувани с Брюксел и би следвало по тях да има възможност да се постигне мнозинство. В списъка с очакващи приемане закони е проектът за нов закон за прозрачност и почтеност в управлението, по-известен като закон за лобизма, и изцяло новият законопроект за обществения транспорт. Следва да се гласуват и миналите на първо четене промени в закона за водоснабдяване и канализация, промени в закона за обществените поръчки, промени относно електрическата мобилност, промени в областта на възобновяемата енергия. Не е невъзможно тези съгласувани с ЕК проекти да бъдат приети при политическа воля и мобилизиране на комисиите в НС, изтъкват запознати.

Антикорупционната комисия и реформата в БЕХ остават под голям въпрос

2 са реформите, при които е много малко вероятно да има напредък и е възможно да се стигне до загуба на солидни средства. Първата е свързана със съдбата на антикорупционната комисия. В плана за възстановяване и устойчивост България е поела ангажимент да създаде правна рамка за независимото конституиране на такъв орган, както и самото му създаване. Вместо това антикорупционната комисия бе закрита. Много малко вероятно е във времето, в което остава, да има напредък по тази тема, това ще трябва да е приоритет на ново редовно правителство, но времевият хоризонт е много кратък, коментират запознати. По тази линия България рискува за загуби 259 млн. евро, които са вече замразени, и да бъде принудена да върне други 143 млн. евро, получени за тази реформа. Така загубата би възлязла на малко над 400 млн. евро. Отделно от това под въпрос са и 109 млн. евро, замразени заради недостатъчни гаранции за възможността за независимо разследване на главния прокурор, но тук при политическо съгласие промените не са толкова трудни като процес, изтъкват експерти.

Инвестициите се изпълняват с много добро темпо

На фона на забавените реформи инвестициите се изпълняват с много добро темпо и няма големи рискове при тях, въпреки че винаги може нещо да се обърка в последния момент. България успя да навакса през изминалата година много сериозно изоставане и получи две плащания по плана за възстановяване. Парите са налични в МФ в Национален фонд и няма проблем с изпълнението на проектите въпреки неприетия проектобюджет за 2026 г. Въпреки големия напредък България като процент на усвояване е под средното за ЕС от 68%, с ниво на получените плащания в размер на 53%.

РИСКОВЕ

„От оставащите 84 мерки по четвъртото и петото плащане, които трябва да се случат тази година, до момента е изпълнена само една. Планът завършва в края на лятото и това, което не сме направили дотогава, просто се губи. Има реален риск България да загуби голяма част от тези 2.5 млрд. евро”, коментира днес в ефира на Нова тв бившият вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов. И според него са натрупани забавяния по линия на ключови реформи. "Докато цените на услугите в страната продължават да растат, липсата на напредък в енергетиката и борбата с корупцията спират икономическото догонване на Европа", коментира Пеканов.

СПРАВКА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ