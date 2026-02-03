Медия без
ГДБОП хвана суперкачествено фалшиво евро от Турция

03 Февр. 2026
Служител на ГДБОП показва фалшивите банкноти
ГДБОП Фейсбук
Служител на ГДБОП показва фалшивите банкноти

Много качествени банкноти фалшиво евро са хванати на влизане откъм Турция. Това става ясно от съобщение на ГДБОП, публикувано на страницата на службата във Фейсбук.

След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП, е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество, посочват от антимафиотската служба.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, на ГКПП Капитан Андреево е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил. Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин, у когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата. Спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково. Работата по случая продължава.

Сегашният случай само потвърждава предупрежденията на шефа на СДВР Любомир Николов, отправени преди няколко дни. Той обяви, че полицията няма данни за производство на фалшиви пари в столицата, но има такива, че се внасят доста висококачествени еврови банкноти от Турция, които могат да заблудят обикновените купувачи и магазинери. 

Фалшиви 50 евро
ГДБОП Фалшиви 50 евро
Фалшиви 200 евро
ГДБОП Фалшиви 200 евро
