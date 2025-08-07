МВР съветва срещу фалшиво евро: Пипни, наклони и погледни

"Има едно правило - пипни, наклони и погледни, тоест когато пипате трябва да има релеф, който трябва да се усеща с пипане. Когато накланяш, евровите банкноти имат свойството да сменят цвета, изображението и като погледнете трябва да виждате силуети, които са в самата банкнота." Тези съвети даде пред БНТ Дарин Костов, началник на отдел "Икономическа полиция" – СДВР.

Повод за неговите думи стана операция на СДВР в столичния квартал "Овча купел" ден по-рано, при която бяха задържани три лица с фалшиви евро банкноти с номинал от 200 евро от изключително високо качество. Става дума за 50 банкноти от по 200 евро.

"Тези хора според мен се готвят, когато влезе еврото, тогава да ги разпространяват или да закупуват нещо с тях. Пак казвам, старите хора са уязвими, количеството не е толкова голямо, за да правят някакви големи сделки. Там, където има плащане с кеш, може да има такива банкноти. Тези лица се намират на най-ниско ниво, те са част от веригата за разпространение.", разказа в четвъртък Костов. Той призна, че възрастни хора трудно ще различат хванатите в сряда фалшиви евробанкноти, които били от вида "суперфалшификати".

Той съобщи, че при акцията са открили и фалшиви левове - общо 15 000 лева в копюри от по 50 и 100 лева, в дома на един от задържаните вчера за разпространението на фалшиво евро.

Ден по-рано директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов обяви, че фалшивото евро е с много добро ткачество и е ог интерес от доста служби, не само български. "Това е почти неразпознаваема банкнота, възможно е и банков служител да бъде заблуден", посочи шефът на СДВР.

Банкноти с това качество се търгуват на около 30% от номинала им, се разбра още от думите на Николов. Той увери, че в България не е засичано производството на този тип банкноти, но те са разпространени в почти цяла Европа.

Опасенията на Николов са, че се подготвя разпространение на фалшиво евро в България, като се разчита на това, че ще има хора, които веднага след влизането ни в еврозоната няма да разпознават добре банкнотите и може да бъдат заблудени по-лесно. Костов предупреди, че пазарите ще са едни от най-рисковите зони, в които ще има опити за прокарвани на фалшиво евро.