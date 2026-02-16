Медия без
Подсъдимият по делото "Дебора" осъди съда за бавно правосъдие

16 Февр. 2026
Наказателното дело срещу Георги Георгиев още не е приключило на първа инстанция.
Подсъдимият по делото "Дебора" Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав. Това съобщи БГНЕС. "Сега" също се запозна със съдебния акт на Окръжния съд в Стара Загора.

Съдът в Пловдив трябва да плати 500 евро на Георгиев. Той настояваше за 13 037 евро - частичен от 25 564 евро. На толкова са изчислени вредите, претърпени от него от неспазване на разумния срок за разглеждане на наказателното дело срещу него. 

Окръжният съд в Стара Загора прие, че близо една година съдебни заседания са се оказали напразни, тъй като съдебна заседателка е участвала в протести и е изразявала публични позиции по случая с пострадалата Дебора Михайлова. Това е породило съмнения в безпристрастността ѝ и е наложило целият състав да се отведе, а делото да започне отначало.

Съдът подчертава, че заседателката е трябвало сама да декларира ангажираността си още при разпределянето ѝ по делото. Тъй като това не е сторено навреме, процесът се е забавил с 11 месеца и 26 дни - период, през който Георгиев е бил задържан под стража.

Съдия Веселина Мишова приема, че това е нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и води до неимуществени вреди - стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

От съда в Пловдив пледират, че обстоятелствата около съдебния заседател са станали известни, след като защитата на Георгиев е поискал отвода. Съставът веднага си направил отвод. До този момент, в продължение на около една година от страна на защитата не били наведени съмнения в безпристрастността на състава, разглеждащ делото. Така самият Георгиев изцяло е допринесъл за това делото да се разглежда една година от съдебен състав, за който той е знаел, че може да има съмнения за обективността му. Вместо да поиска отвод веднага, той обаче е чакал, макар и от самото начало на делото да е имал информация за позицията на заседателката.

От Георгиев не може да се изисква да сътрудничи активно за ускоряване на производството, което може да доведе до неговото осъждане, контрира Окръжният съд и сочи, че негово право е да организира защитата си както сметне за добре, стига да не злоупотребява с права. В случая той не злоупотребява, казва съдия Мишова. Според нея няма доказателства, че защитата е знаела за заседателката, преди да поиска отвода.

"При избора на едно лице за съдебен заседател, то се задължава да следва и спазва определени етични принципи и правила за поведение, регламентирани в Закона за съдебната власт и Наредбата за съдебните заседатели", пише още в решението на Окръжния съд в Стара Загора. И допълва, че заседателят трябва да бъде безпристрастен; да се ръководи от презумпцията, че обвиненият се смята за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда.

Решението на Окръжния съд не е окончателно и както съдът в Пловдив, така и Георгиев могат да го атакуват.

Обезобразяването на 18-годишната Дебора Михайлова през 2023 г. скандализира цялата страна и дори доведе до законодателни промени, свързани с домашното насилие. По случая беше обвинен бившият приятел на Дебора Георгиев. Той е подсъдим по три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо момичето.

След отвод на всички съдии делото "Дебора" беше прехвърлено от Стара Загора в Пловдив. 

