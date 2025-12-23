Прокурор осъди прокуратурата за рекордните 350 000 лв.

Илияна Димитрова Влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ през м.г. са 287. Присъденото обезщетение по тях е 3 430 412 лв.

Прокуратурата трябва да плати 350 000 лв. обезщетение на прокурора от Велинград Асен Василев. Магистратът осъди прокуратурата за незаконно обвинение по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ). За случая разказа "Лекс".

Исковете на Василев са за близо 1 млн. лева. Съдия Богдана Желявска от Софийския градски съд (СГС) определя, че прокуратурата трябва да му плати 350 000 лева за неимуществени вреди от незаконното обвинение в обсебване, както и над 13 000 лева за имуществени вреди. Решението е само на първа инстанция и подлежи на обжалване, но присъденото обезщетение е рекордно за подобен случай, тъй като делото срещу Василев дори не е стигало до съд, а той не е бил задържан и единственото неудобство за него е била мярката "подписка" и отстраняването от работа. Обичайно, на съдии и прокурори, се присъждат по-големи обезщетения.

Прокурорът от Велинград беше обвинен през 2012 г. в обсебване на вендинг машини за кафе. Тогава прокуратурата обяви, че Василев е действал като помагач и в съучастие със съпругата си Радостина Василева, като умишлено я е подпомогнал чрез съвети и разяснения да присвои чужди 17 автомата за топли напитки. Кафе автоматите били собственост на фирма, с която Василева имала общ бизнес. Претенции за собствеността довели до конфликт между съдружниците и така се стигнало до сигнал срещу прокурора.

През 2013 г. делото беше внесено в градския съд, а Василев беше отстранен от длъжност от Висшия съдебен съвет, като решението беше потвърдено и от Върховния административен съд.

Междувременно градският съд прекрати делото срещу прокурора и върна обвинителния акт. В следващите шест години делото повече не е било внасяно в съда и в началото на 2019 г. прокуратурата сама го е прекратила с мотив, че деянието не е престъпление. Още през 2017 г. прокурор Василев е бил възстановен на работа.

В решението за обезщетенията на Василев, градският съд отчита, че делото срещу него е продължило 7 години и около 5 години е бил отстранен от работа.

Съдебнопсихиатричната експертиза по делото показва, че прокурорът е изпаднал в депресия в хода на разследването срещу него, а личностна промяна имало и сега, което налага лечение с антидепресанти, каквито обаче не приемал.

Според заключение на съдебно-счетоводна експертиза пък за периода на отстраняване от работа, Асен Василев е трябвало да получи от заплати близо 113 000 лева, а след това е бил обезщетен по Закона за съдебната власт с малко над 99 000 лева.

При тези доказателства съдия Желявска приема, че действията на прокуратурата по делото срещу Василев противоречат на основните принципи на Европейската конвенция за правата на човека. "След несправедливото обвинение срещу него, ищецът Асен Василев е претърпял неимуществени вреди от стреса, унижението и притеснението от обвинението за нещо, което не е извършил, оставането без работа, отстраняване от длъжност прокурор за пет години. Доказа се и наличие на остра стресова реакция", пише в решението си съдът.

В него съдия Желявска отбелязва още, че обвиненията сериозно са накърнили достойнството и са уронили доброто име на Василев в социалната и професионалната му среда на прокурор - след колегите, приятелите и в обществото. Затова според съда справедливото обезщетение е 350 000 лева.

Уважено е и искането на прокурора да му бъдат присъдени и 13 273 лева - разликата между платеното му от прокуратурата обезщетение за оставане без работа за периода на отстраняване и заплатите, които е щял да получи.