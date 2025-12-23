Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокурор осъди прокуратурата за рекордните 350 000 лв.

Той е бил обвинен по дело за обсебване на вендинг машини, но така и не е съден

Днес, 17:04
Влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ през м.г. са 287. Присъденото обезщетение по тях е 3 430 412 лв.
Илияна Димитрова
Влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ през м.г. са 287. Присъденото обезщетение по тях е 3 430 412 лв.

Прокуратурата трябва да плати 350 000 лв. обезщетение на прокурора от Велинград Асен Василев. Магистратът осъди прокуратурата за незаконно обвинение по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ). За случая разказа "Лекс".

Исковете на Василев са за близо 1 млн. лева. Съдия Богдана Желявска от Софийския градски съд (СГС) определя, че прокуратурата трябва да му плати 350 000 лева за неимуществени вреди от незаконното обвинение в обсебване, както и над 13 000 лева за имуществени вреди. Решението е само на първа инстанция и подлежи на обжалване, но присъденото обезщетение е рекордно за подобен случай, тъй като делото срещу Василев дори не е стигало до съд, а той не е бил задържан и единственото неудобство за него е била мярката "подписка" и отстраняването от работа. Обичайно, на съдии и прокурори, се присъждат по-големи обезщетения.

Прокурорът от Велинград беше обвинен през 2012 г. в обсебване на вендинг машини за кафе. Тогава прокуратурата обяви, че Василев е действал като помагач и в съучастие със съпругата си Радостина Василева, като умишлено я е подпомогнал чрез съвети и разяснения да присвои чужди 17 автомата за топли напитки. Кафе автоматите били собственост на фирма, с която Василева имала общ бизнес. Претенции за собствеността довели до конфликт между съдружниците и така се стигнало до сигнал срещу прокурора.

През 2013 г. делото беше внесено в градския съд, а Василев беше отстранен от длъжност от Висшия съдебен съвет, като решението беше потвърдено и от Върховния административен съд.

Междувременно градският съд прекрати делото срещу прокурора и върна обвинителния акт. В следващите шест години делото повече не е било внасяно в съда и в началото на 2019 г. прокуратурата сама го е прекратила с мотив, че деянието не е престъпление. Още през 2017 г. прокурор Василев е бил възстановен на работа.

В решението за обезщетенията на Василев, градският съд отчита, че делото срещу него е продължило 7 години и около 5 години е бил отстранен от работа.

Съдебнопсихиатричната експертиза по делото показва, че прокурорът е изпаднал в депресия в хода на разследването срещу него, а личностна промяна имало и сега, което налага лечение с антидепресанти, каквито обаче не приемал.

Според заключение на съдебно-счетоводна експертиза пък за периода на отстраняване от работа, Асен Василев е трябвало да получи от заплати близо 113 000 лева, а след това е бил обезщетен по Закона за съдебната власт с малко над 99 000 лева.

При тези доказателства съдия Желявска приема, че действията на прокуратурата по делото срещу Василев противоречат на основните принципи на Европейската конвенция за правата на човека. "След несправедливото обвинение срещу него, ищецът Асен Василев е претърпял неимуществени вреди от стреса, унижението и притеснението от обвинението за нещо, което не е извършил, оставането без работа, отстраняване от длъжност прокурор за пет години. Доказа се и наличие на остра стресова реакция", пише в решението си съдът.

В него съдия Желявска отбелязва още, че обвиненията сериозно са накърнили достойнството и са уронили доброто име на Василев в социалната и професионалната му среда на прокурор - след колегите, приятелите и в обществото. Затова според съда справедливото обезщетение е 350 000 лева.

Уважено е и искането на прокурора да му бъдат присъдени и 13 273 лева - разликата между платеното му от прокуратурата обезщетение за оставане без работа за периода на отстраняване и заплатите, които е щял да получи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЗОДОВ

Още новини по темата

Прокуратурата е осъдена да плати 400 000 лв. на адвокат на Божков
13 Дек. 2025

Бивш кмет осъди прокуратурата за незаконно обвинение
09 Дек. 2025

Бивш шеф на разузнаването осъди прокуратурата за близо 50 000 лв.
07 Дек. 2025

15-годишният от случая с пребития полицейски шеф съди прокуратурата
30 Септ. 2025

Президентският съветник Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лв.
24 Септ. 2025

Оправдан за подкуп професор осъди прокуратурата
23 Авг. 2025

"Захарното" дело на Гриша Ганчев вече струва на данъкоплатците над 330 000 лв.
13 Авг. 2025

Кметът на Несебър осъди прокуратурата за незаконно обвинение
06 Авг. 2025

КОНПИ е осъдена за над 500 000 лв. след провалена конфискация
04 Авг. 2025

Всеки ден някой осъжда прокуратурата за незаконно обвинение
21 Юли 2025

Адвокат осъди прокуратурата за рекордните 450 хил. лв. обезщетение
01 Юли 2025

Баневи осъдиха прокуратурата за 20 000 лв. заради Гешев
30 Май 2025

Баневи печелят и на втора инстанция срещу НС
18 Май 2025

Изнудван от Нотариуса бизнесмен осъди прокуратурата за 50 000 лв.
13 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?