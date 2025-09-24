Президентският съветник Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лв.

Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата за незаконно обвинение. Софийският градски съд определя за това обезщетение от 100 000 лв., съобщи "Фокус". Претенцията на Узунов е за 500 000 лв. "Сега" също се запозна с решението на съдия Галя Вълкова. На Узунов са присъдени и 3600 лв. за имуществени вреди - платеното от Узунов за адвокати по време на разследването.

Причината - пуснатите през юни 2020 г. чатове в публичното пространство между Пламен Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков с интерпретации от прокуратурата. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви главният прокурор е обявил за виновен Узунов, без това да бъде официално. В исковата молба се цитира изказване на Гешев по време на брифинг: "Дали съветникът по правни въпроси, корупция и лобизъм, извинете мисля, че грешка допуснах, лапсус, много се извинявам за определянето на длъжността му, ще бъде обвинен, решават наблюдаващите прокурори".

На 31 януари 2023 г. разследването, по което е обвинен Узунов, е прекратено. Прокуратурата приема, че от всички обвинения е доказано единствено, че Узунов е препращал служебна, неповерителна, но забранена за разгласяване информация, но за това деяние давността е изтекла и не може да бъде ангажирана отговорността му.

Прокуратурата впоследствие сама прекратява делото. По този начин се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година, задържането на Пламен Узунов, и воденото на разследване срещу него са на практика незаконни и са му причинили сериозни вреди.

Съдът, например, намира за неразбираеми и необосновани дадените и съблюдавани инструкции Узунов да бъде конвоиран с поставени белезници.

Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.

Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.

Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.

В решението се казва още : "Направените изявления, включително послания в смисъл, че прокуратурата ще продължи действията си за разследване и ангажиране на наказателна отговорност на лица "независимо от служебното им положение, социален статус и политическа принадлежност“, целящи според текста "възстановяване на доверието в правосъдието и преодоляване на разбирането за недосегаемост на определени лица“, съдът преценява като несъвместими с изискването на ЕСПЧ публичната информираност да бъде осъществявана без внушаване на вина".

"Подобно въздействие е засилено и чрез публичното изявление на Главния прокурор по повод на конкретния случай, както и чрез допуснатото словесно определяне на ищеца като "съветник по корупция и правни въпроси“, впоследствие определено като "лапсус“, но последвано от коментар: “Ние показваме мрежа от зависимости - политически на всички нива... Не могат да се правят компромиси за това, че един е част от президентството... Колкото повече работим, толкова повече ще излиза от мрежата от зависимости". Тези изявления създават впечатление за предопределеност на вина", посочват още магистратите.

Решението на градския съд не е окончателно и може да се атакува пред апелативния.