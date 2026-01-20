Прокурор осъди прокуратурата за 50 000 лв.

Прокуратурата е окончателно осъдена да плати 50 000 лева обезщетение на прокурор Константин Сулев. Това реши Върховният касационен съд (ВКС), като увеличи с 15 000 лева компенсацията на Сулев за причинените му неимуществени вреди от незаконно обвинение, съобщи "Лекс". Сумата ще набъбне и с лихви.

Преди 6 години Сулев беше окончателно оправдан по дело за кражба на ток и сводничество. Така получи правото да съди прокуратурата за вреди. Той заведе дело за 350 000 лева. Първоначално Софийският градски съд му присъди 25 000 лева за неимуществени вреди от незаконните обвинения и още 20 000 лева за пропуснати ползи. След това апелативният съд намали обезщетението от незаконното обвинение на 15 000 лева. Делото стигна до ВКС след жалби и от двете страни.

С окончателното решение върховните съдии увеличават двойно - до 30 000 лева, обезщетението на Сулев за повдигнатите обвинения, като оставят в сила и това за 20 000 лева от пропуснати ползи.

Върховният съд отбелязва, че Сулев е прокурор и към него обществото има завишени изисквания за спазване на законите, а разгласяването на такова дело рефлектира и върху възможността той да се завърне към професията си поради предизвиканите негативни обществени нагласи. В решението се отбелязва, че трябва да се прецени и доколко едно продължително откъсване от работа на прокурор може да доведе до невъзможност той да се върне към професията си заради неоправдано предизвиканите негативни обществени нагласи.

Съдът отбелязала, че непосредствено преди да бъде обвинен и отстранен, Сулев е бил повишен в длъжност от районната в Специализираната прокуратура, но не е могъл да встъпи и е останал без работа две години и половина, а преди това кариерата му е била във възход. След оправдаването му две години и половина по-късно Сулев е бил възстановен на старата му длъжност.

Наказателното дело срещу прокурора започна през 2017 г. и приключи за две години и половина, като той беше оправдан на три инстанции. Сулев беше обвинен, че през есента на 2015 г. е купил апартамент в столичния кв. "Манастирски ливади", където живеел с приятелката си и двете им деца. Прокуратурата твърдеше, че Сулев и неустановен по делото човек монтирали на електромера на прокурора допълнителен елемент, който успявал да намали месечните показатели за ток с над 80% и Сулев плащал занижени сметки повече от година и три месеца. Проблем пред доказване на обвинението се оказаха пропуски в събирането на доказателствата, както и ненадеждният основен свидетел. В окончателното решение на Върховния касационен съд се казваше дори, че други доказателства, освен показанията на този свидетел, не са събрани.

По отношение на обвинението в сводничество, още в края на делото пред първата инстанция, наблюдаващият прокурор отказа да го поддържа и искаше условна присъда за Сулев само за обвинението в кражба на ток. В хода на разследването жена казала, че имала да връща пари на Сулев и той ѝ предложил да прави секс с трима негови приятели, за да върне дълга си, поради което беше и обвинен. Оказа се обаче, че жената, на която в обвинението се твърдеше, че е сводничел Сулев, не е в състояние да дава показания заради тежка наркотична зависимост, довела до много ограничен мисловен процес.

И още едно дело

Прокурор Константин Сулев беше оправдан на първа инстанция миналата година и по второ дело - за престъпление по служба, свързано с това, че е обвинил издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото, без да има достатъчно доказателства, за да направи услуга на бившия главен прокурор Иван Гешев. Сулев беше обвинен и за това, че на следващия ден неоснователно разпоредил принудително довеждане и последвало обвинение за близкия до Петров Кристиян Христов, като целта била да набави облага на Иван Гешев. Непосредствено преди ареста, Христов беше обявил, че ще дава пресконференция.