Съдът определи 1000 лв. за незаконен арест по случая с пребития МВР шеф

15-годишният Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. За решението на Районния съд в Русе съобщи адвокатът му Методи Лалов във Фейсбук. Той предостави на "Сега" съдебния акт, който още не е качен в онлайн регистрите.

Искът на Станислав беше за 5385 лв. с лихвите от 12 септември - неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода. Съдия Татяна Илиева обаче оценява вредите на 1000 лв. "Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично. Явно според нейните (на съдията) ценоразписи, свободата и психиката на едно 15-годишно дете струват точно колкото среден клас смартфон на промоция", коментира Лалов и обяви, че решението ще бъде обжалвано пред горната инстанция.

Делото беше заведено, след като Апелативният съд във Велико Търново отмени ареста на младежа.

Пред съда по гражданското дело показания дава майката на момчето. В съдебното решение е цитиран разказа ѝ, че "когато го взели от къщи и го разпитвали по различни стаи, един от разпитващите му казал: "Искаш ли сега да слезем долу в залата и да видим колко си добър, какъв бияч си". За това, че е задържан по обвинение за побоя над главен комисар Кожухаров, родителите разбрали първо от медиите и когато им се обадили да си намерят адвокат.

Освен въздействието на незаконния акт върху здравето на ищеца, значение имат и неговата възраст, субективните му негативни преживявания, отражението на незаконния акт върху личната свобода и социалната сфера на общуване и работа, контактите и взаимоотношенията със семейството му и близките му, както и други подобни обстоятелства", обяснява съдът как изчислява обезщетението. Предвид се вземат още икономическият растеж, стандартът на живот и средностатистическите показатели за доходите и покупателните възможности в страната.

Съдът признава, че незаконното задържане на момчето му е причинило страх, психически страдания и стрес. Но пък не било доказано, че "седмица преди започване на новата учебна година Станислав А. да се е занимавал с подготовка за училище, със спорт или някаква друга общественополезна дейност, които да са били осуетени от 8-дневното му задържане под стража. Напротив, същият очевидно е използвал времето си да излиза и да се забавлява в късните часове на деня, непридружен от родител", пише назидателно съдийката и допълва, че негативните усещания на момчето в ареста са обичайни за всеки лишен от свобода непълнолетен, привлечен към наказателна отговорност за две умишлени престъпления от общ характер. Колкото до психическите му травми - той не бил търсил лекарска помощ, а притесненията му от реакцията в училище с времето били преодолени.

Съдията уточнява, че "красноречието и многословието на адвокат Лалов, както и публикуването на Фейсбук страницата му на всички негови и на съда действия по конкретното дело", не може да въздействат върху вътрешното ѝ убеждение и че да признае пълната претенция на Станислав няма да е съответно на закона и на справедливостта.

ОБВИНЕНИЯТА

Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, както и негов приятел, обвинение имат четирима младежи, които Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест. Станислав А. е обвинен като съизвършител на побоя заедно с едно от пълнолетните момчета. Останалите двама имат имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Според медицинската експертиза на пострадалия, му е причинена тежка телесна повреда. Справка в регистрите на прокуратурата показва, че в момента разследването е за решаване при наблюдаващия прокурор.