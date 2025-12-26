Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът определи 1000 лв. за незаконен арест по случая с пребития МВР шеф

15-годишният младеж не се е готвил за училище, а е обикалял заведенията с приятели, пишат магистратите

Днес, 14:11
Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, както и негов приятел, обвинение имат четирима младежи, които Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест.
Скрийншот BG Elves
Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, както и негов приятел, обвинение имат четирима младежи, които Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест.

15-годишният Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. За решението на Районния съд в Русе съобщи адвокатът му Методи Лалов във Фейсбук. Той предостави на "Сега" съдебния акт, който още не е качен в онлайн регистрите.

Искът на Станислав беше за 5385 лв. с лихвите от 12 септември - неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода. Съдия Татяна Илиева обаче оценява вредите на 1000 лв. "Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично. Явно според нейните (на съдията) ценоразписи, свободата и психиката на едно 15-годишно дете струват точно колкото среден клас смартфон на промоция", коментира Лалов и обяви, че решението ще бъде обжалвано пред горната инстанция.

Делото беше заведено, след като Апелативният съд във Велико Търново отмени ареста на младежа.

Пред съда по гражданското дело показания дава майката на момчето. В съдебното решение е цитиран разказа ѝ, че "когато го взели от къщи и го разпитвали по различни стаи, един от разпитващите му казал: "Искаш ли сега да слезем долу в залата и да видим колко си добър, какъв бияч си". За това, че е задържан по обвинение за побоя над главен комисар Кожухаров, родителите разбрали първо от медиите и когато им се обадили да си намерят адвокат.

Освен въздействието на незаконния акт върху здравето на ищеца, значение имат и неговата възраст, субективните му негативни преживявания, отражението на незаконния акт върху личната свобода и социалната сфера на общуване и работа, контактите и взаимоотношенията със семейството му и близките му, както и други подобни обстоятелства", обяснява съдът как изчислява обезщетението. Предвид се вземат още икономическият растеж, стандартът на живот и средностатистическите показатели за доходите и покупателните възможности в страната.

Съдът признава, че незаконното задържане на момчето му е причинило страх, психически страдания и стрес. Но пък не било доказано, че "седмица преди започване на новата учебна година Станислав А. да се е занимавал с подготовка за училище, със спорт или някаква друга общественополезна дейност, които да са били осуетени от 8-дневното му задържане под стража. Напротив, същият очевидно е използвал времето си да излиза и да се забавлява в късните часове на деня, непридружен от родител", пише назидателно съдийката и допълва, че негативните усещания на момчето в ареста са обичайни за всеки лишен от свобода непълнолетен, привлечен към наказателна отговорност за две умишлени престъпления от общ характер. Колкото до психическите му травми - той не бил търсил лекарска помощ, а притесненията му от реакцията в училище с времето били преодолени.

Съдията уточнява, че "красноречието и многословието на адвокат Лалов, както и публикуването на Фейсбук страницата му на всички негови и на съда действия по конкретното дело", не може да въздействат върху вътрешното ѝ убеждение и че да признае пълната претенция на Станислав няма да е съответно на закона и на справедливостта.

ОБВИНЕНИЯТА

Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, както и негов приятел, обвинение имат четирима младежи, които Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест. Станислав А. е обвинен като съизвършител на побоя заедно с едно от пълнолетните момчета. Останалите двама имат имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Според медицинската експертиза на пострадалия, му е причинена тежка телесна повреда. Справка в регистрите на прокуратурата показва, че в момента разследването е за решаване при наблюдаващия прокурор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Кожухаров, МВР-Русе, ЗОДОВ

Още новини по темата

Бивша шефка във ВМА осъди прокуратурата за над 90 000 лв.
26 Дек. 2025

Лидерът на БОЕЦ осъди МВР за 40 000 лв. заради произволен арест
24 Дек. 2025

Прокурор осъди прокуратурата за рекордните 350 000 лв.
23 Дек. 2025

Прокуратурата е осъдена да плати 400 000 лв. на адвокат на Божков
13 Дек. 2025

Бивш кмет осъди прокуратурата за незаконно обвинение
09 Дек. 2025

Бивш шеф на разузнаването осъди прокуратурата за близо 50 000 лв.
07 Дек. 2025

Съдът рязко смекчи мерките на обвинените за боя над шефа на МВР в Русе
13 Ноем. 2025

МВР иска да регистрира като престъпник 15-годишния от скандала с полицейския шеф в Русе
29 Окт. 2025

Случаят с пребития полицейски шеф вече се разследва във В. Търново
13 Окт. 2025

15-годишният от случая с пребития полицейски шеф съди прокуратурата
30 Септ. 2025

Президентският съветник Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лв.
24 Септ. 2025

Адвокат иска ново дело за 15-годишния в случая с пребития полицейски шеф
14 Септ. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

И четиримата обвинени за пребития полицейски шеф излизат от ареста
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?