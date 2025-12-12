Прокуратурата е осъдена да плати 400 000 лв. на адвокат на Божков

Илияна Кирилова Влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ през м.г. са 287. Присъденото обезщетение по тях е 3 430 412 лв.

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетения за близо 400 000 лева на адвокат Славчо Марков за незаконното обвинение, че е бил в престъпна група с Васил Божков, заради което и повече от 3 месеца стоя в ареста.

Това реши Софийският градски съд (СГС), където адвокат Марков е завел иск за 300 000 лева неимуществени вреди, 70 000 лева за пропуснати ползи от развалени договори с клиенти и близо 33 000 лева, които твърди, че е платил за лечение и престой в болница, разказва "Лекс".

От решението на съдия Стефан Шекерджийски става ясно, че той е щял да присъди и по-голямо обезщетение на Марков за вредите, които е понесъл от незаконното обвинение, но искът му е само за 300 000 лева. Основният мотив на съда тук е свързан с публичното опозоряване на адвокат в края на кариерата му.

От него е видно още, че голяма част от обезщетението за имуществени вреди за болничния престой на Марков е заради ВИП-апартамент в частна клиника, който бил принуден да наеме, докато е бил с най-тежка мярка за неотклонение, за да може непрестанно с него да са служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).

Адвокат Марков беше разследван близо 4 години за участие в престъпна група за убийства, изнасилвания и принуда, ръководена от Васил Божков. Това дело обаче така и не стигна до съд и в началото на миналата година прокуратурата го прекрати.

Славчо Марков беше арестуван на 3 юли 2020 г., заедно с Веселин Балтов, за когото се твърдеше, че е бил шеф на охраната на Васил Божков. След това прокуратурата обяви, че са събирали лични данни за магистрати и семействата им, снимали ги и им изготвяли профили. Сред имената на следените магистрати, тогава беше споменат конкретно настоящият зам.-градски прокурор Ангел Кънев.

Марков остана задържан до края на октомври 2020 г., когато беше освободен по здравословни причини под домашен арест с електронна гривна за проследяване, а през март 2021 г. мярката му беше променена на подписка.

След като две години по-късно разследването не беше приключено, съдът даде два месеца срок на прокуратурата, за да го внесе в съда. Това обаче не се случи, като прокуратурата първо спря делото с мотив, че от ОАЕ, където тогава беше Божков, не отговарят на молбата за екстрадирането му. През пролетта на миналата година прокуратурата прекрати разследването.

Марков твърди, че барети от група за задържане влезли в жилището му, без да се представят и му поставили белезници, като е бил принуден да стои обърнат към стената. Белезниците били свалени с рязане, тъй като имало дефект или били развалени. Около 15 минути полицаите се разхождали в дома му, докато дойдат следователите и поемните лица - две около 20-годишни момичета, които иззели част от адвокатските му книжа.

Претърсването започнало от хола, а след това такова било извършено и в кабинета, който се явява и адвокатската кантора на Марков. Там била намерена кафява папка между други документи, в която имало снимки на магистрати, а след това били открити разпечатки от електронни медии, както и постановление на прокурор от 2018 г. Във възраженията си съпругата на Марков посочила, че такава кафява папка не е имало преди претърсването.

Тази папка след това била загубена и не е представена като доказателство нито по делото срещу Марков, нито по това, което той води срещу прокуратурата.

Адвокатът пише в исковата си молба, че близо 4 години бил незаконно обвинен и осем месеца бил лишен от свобода. През целия период много клиенти прекратили отношенията си с него и доходите му спаднали, а делото било широко отразено в медиите. Преди задържането си имал сключени договори за правна защита и съдействие с Васил Божков за 50 000 лева и с друг клиент за 20 000 лева. След привличането му като обвиняем и задържането, договорите били прекратени и парите не били платени.

В решението си съдът недоумява защо е трябвало в акцията срещу Марков да бъдат включени командоси.

"Няма законосъобразно обяснение за ползването на отряд командоси - не се е предполагало наличие на други лица в къщата, освен възрастното семейство. Едва ли се е очаквало някаква съпротива от страна на г-н Марков. Няма обяснение и защо на ищеца са поставени белезници (и то дефектни)", пише съдията.

В решението обаче той подчертава, че по-същественият проблем са поемните лица. В случая е подходено абсолютно формално с поемните лица, които са били младежи без висше образование, а още по-малко юридическо.

"Открита е папка, която не присъства в документацията по досъдебното производство, с неясно съдържание, като една от причините за това са неадекватните поемни лица", пише съдът и добавя, че двамата младежи въобще не са били в състояние да гарантират, че законовите ограничения относно привилегированата информация (адвокатската тайна), ще бъдат спазени.

Тъй като не става ясно какво точно е било иззето от кантората на адвоката, но се знае, че сред вещите са два лаптопа, съдът пише, че може да се направи предположение, че адвокатската тайна е нарушена.

Съдът обръща внимание на това, че отношението към Марков е било унизително заради начина на нахлуване в къщата му, слагането на белезници пред семейството, а медийното отразяване е накърнило професионалната му репутация.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.