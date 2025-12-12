Медия без
Бивш спецсъдия е новият прокурор, който ще разследва Сарафов

Антон Урумов заема мястото на Даниела Талева

Днес, 11:35
Борислав Сарафов искаше да се яви за "джуркането", но в крайна сметка не го направи. Миналата седмица пък беше в отпуск, за посещението на европейския главен прокурор, която така или иначе не предвиждаше среща с него.
Антон Урумов, който беше спецсъдия преди закриването на Специализирания наказателен съд, ще е следващият ад хок прокурор за разследване на сигнали за престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници.

Той беше избран на публичен жребий днес чрез системата за случайно разпределение на делата във Върховния касационен съд, през който минават сигналите срещу главния прокурор и който поддържа списъка със съдиите, дали съгласие да се превърнат с спецпрокурор за следващите 2 години. Последният етап от процедурата ще е Урумов да бъде назначен за върховен прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

След закриването на спецсъда преди 3 години, той се върна в Софийския градски съд. Сега, делата, започнати от него, ще трябва да стартират отначало.

Досегашният спецпрокурор Даниела Талева завеща на приемника си само една отворена преписка.

Нейното време на поста ще се запомни с абсолютната непрозрачност, в която работеше, като дори осъдена от "Сега" да предостави актовете си, тя не го направи.

Специалният механизъм за разследване на главния прокурор беше въведен, за да бъде отговорено на решението на Европейския съд за правата на човека по делото "Колеви" срещу България, признало всевластието и недосегаемостта на главния прокурор. За времето, откакто действа маханизмът обаче той не се доказа ефективен, а спецпрокурорът реално е крайно зависим от хората, които трябва да разследва. Вероятно това са и част от причините едва 11 съдии да дадоха съгласие да бъдат приемници на Талева.

А Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, си позволи не само да иска прочистване на списъка от съдии, които биха могли да бъдат избрани за ад хок прокурор, но поиска и да присъства на тегленето на жребия за такъв. Това е лукс, който никой обвиняем и подсъдим по дело няма, още повече, че Сарафов няма и подобно процесуално качество. Все пак обаче днес той не се яви във върховния съд, където трябваше да застане до журналистите и евентуално да срещне въпросите им.

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.
04 Авг. 2025

 

На жребия присъства зам.-председателката на ВКС и ръководител на Наказателната му колегия Лада Паунова.
