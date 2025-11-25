Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдия Мирослава Тодорова е готова да разследва Сарафов

Списъкът с магистратите, дали желание да са следващият ад хок прокурор, съвсем изтъня

Днес, 15:16
Борислав Сарафов трябваше да сдаде поста на и.ф. главен прокурор на 21 юли, но още не го е направил, макар и поредица от състави на Върховния касационен съд да отсъдиха, че той няма легитимност на тази позиция.
Булфото
Борислав Сарафов трябваше да сдаде поста на и.ф. главен прокурор на 21 юли, но още не го е направил, макар и поредица от състави на Върховния касационен съд да отсъдиха, че той няма легитимност на тази позиция.

Само 12 съдии са се съгласили да бъдат специален прокурор за разследване на главния и неговите заместници. Това е резултатът от допитването до всички магистрати, които отговарят на законовите изисквания да заемат тази длъжност. Постът се освобождава на 7 декември, когато изтича мандатът на настоящия ад хок прокурор - Даниела Талева.

Прави впечатление, че за 2 години желаещите съдии са намалели двойно. Талева беше избрана от списък с 22 магистрати. Сега в листа, поддържан от Върховния касационен съд, са останали едва 12. Седмина са от Софийския градски съд, двама - от Софийския апелативен съд, а останалите трима - от Окръжния съд във Варна. Сред тях и този път са бившата председателка на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова, както и някогашният шеф на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев. Предишния път имаше желаещи и от Русе и Ямбол, от Апелативния съд във Варна, както и от върховната инстанция.

Неотдавна Тодорова ревизира постановлението на Талева, с което тя беше отказала образуването на дело по сигнал на БОЕЦ срещу Сарафов. От акта на съдия Тодорова се видя колко повърхностно е работила Талева. А междувременно Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите на главен прокурор, поиска отвод на Тодорова по казуса, макар и законът да не предвижда такава възможност.

Тодорова даде указания на Талева как да продължи работата по сигнала. След това лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев съобщи, че вече има образувано разследване, беше и на разпит по него. Той обаче си тръгна от срещата с Талева крайно разочарован и обяви, че основата цел на разпита му е била да разкрие откъде има архива на Еврото, а не престъпленията на Сарафов, за които твърди.

В списъка могат да влязат действащи съдии от Наказателната колегия на върховния съд или такива от окръжно и апелативно ниво, които имат ранг на върховни. Условието е през последните седем години преди включването им в списъка магистратите са работили като съдии по наказателни дела. На тези условия отговарят повече от 200 съдии, т.е. едва 6% от тях са готови да се включат в специалния механизъм, който през изминалите 2 години не се оказа нито ефективен, нито прозрачен.

"Сега" спечели делото за достъп до актовете на Талева, но въпреки това не ги получи. Припомнете си случая тук:

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна
Броят на делата и преписките, по които е работила специалния прокурор за разследване на главния прокурор Даниела Талева, е публична информация. Крайният акт по всяка преписка и досъдебно производство - също.
СЕГА
14 Юли 2025

 

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.
СЕГА
04 Авг. 2025

КОЙ ОЩЕ Е В СПИСЪКА

Маргаритка Шербанова от Софийския апелативен съд, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Атанас Атанасов, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова от Софийския градски съд, Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров от Окръжния съд във Варна.

ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА И ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОКУРОР

От вчера до 12 декември пък тече срокът, в който кандидатите за европейски прокурор от България могат да подадат номинациите си в Министерството на правосъдието. Процедурата по избора в България протича на два етапа - проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора с председател заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров предлага три кандидатури, които се внасят за одобрение от Министерския съвет. В комисията по избор влизат още Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия, главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова и проф. д.ю.н. Георги Митов от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Последната селекция е пред европейските институции, като европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

Търсенето на приемник на настоящия български европейски прокурор Теодора Георгиева се случва, докато се чака решението дали тя ще бъде дисциплинарно уволнена, а проверката срещу нея за евентуални връзки с идеолога на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, потъна в черна дупка в Софийската градска прокуратура. Това формално няма общо със скандалите около Георгиева, просто мандатът ѝ изтича през юли и България трябва да попълни мястото си в колегиума на европейската прокуратура, разследваща крупните измами и злоупотреби с евросредства. 

Догодина, но през октомври, изтича и мандатът на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. В момента тече процедура по подбор на номинации и за нейния пост.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

механизъм за разследване на главния прокурор, Даниела Талева, Мирослава Тодорова, Георги Ушев

Още новини по темата

Постъпили са 108 сигнала за престъпления на главния прокурор
18 Ноем. 2025

Тече преброяване кой е съгласен да разследва Сарафов
12 Ноем. 2025

Върховен съдия нареди на Талева да провери детайлно сигнал срещу Сарафов
10 Ноем. 2025

Талева едва ли ще довърши разследването на Сарафов по сигнала на БОЕЦ
06 Ноем. 2025

Талева предложи лидерът на БОЕЦ да е защитен свидетел срещу Сарафов

05 Ноем. 2025

Съдът нареди на прокурор Талева да разследва Сарафов
18 Окт. 2025

Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото
14 Окт. 2025

Медицинският надзор получи антинаграда за непрозрачност
29 Септ. 2025

Още един съдия избяга от делото срещу варненския кмет
19 Септ. 2025

Спецпрокурорът за разследване на главния призна, че е зависима от него
18 Септ. 2025

Подаден е сигнал срещу Сарафов за узурпиране на властта
26 Авг. 2025

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна
14 Юли 2025

БОЕЦ не успя да влезе при Талева с документи срещу Сарафов
17 Февр. 2025

Съдия М. Тодорова: Имаме заплашена държава от най-груб мафиотски тип
18 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън