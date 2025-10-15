Медия без
С 2:1 гласа съдът отказа да пусне от ареста варненския кмет

Апелативният съд прие, че показанията на Диан Иванов за натиск от КПК са повлияни от защитата

16 Окт. 2025Обновена
Благомир Коцев пред Софийския градски съд на 10 октомври.
Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста. Това реши с 2 гласа тричленният състав на Софийския апелативен съд, който днес гледа жалбата на обвинения в корупция кмет срещу отказа на първата инстанция да го освободи.

Съдията Андрей Ангелов подписва определението с особено мнение, защото не е съгласен с решението на мнозинството - Нина Кузманова (докладчик) и Красимира Костова. 

Съдия Ангелов изтъкна, че прокуратурата е нарушила принципа на състезателност при събиране на доказателства. Той подчерта, че не може да се игнорира фактът, че бизнесдамата Пламенка Димитрова, която е основен свидетел на прокуратурата, всъщност е заинтересована. Показанията на тази свидетелка трябва да бъдат проверени внимателно, което прокуратурата не е сторила, и това подкопава тяхната достоверност. Вместо обвинението да бъде надграждано, то е разколебано, гласи особеното мнение на съдия Ангелов.

Съдебният състав коментира новите показания на бившия заместник на Коцев Диан Иванов, който най-сетне наскоро беше разпитан от прокуратурата и изложи пред нея това, което твърди от юли - че първите му показания пред антикорупционната комисия са дадени под натиск от комисията. Иванов дори уличава изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Съдът обаче кредитира първите показания на Иванов и смята, че не са разколебани. Колкото до новите, приема, че те са дадени под влиянието на защитата. Не стана ясно откъде е тази сигурност, че първите не са дадени под заплахите на агентите от КПК.

Магистратите не приеха доводите на защитата, че прокуратурата е неактивна и не събира доказателства. Подчертаха обаче, че прокуратурата трябва да изпълнява задължението си да събира доказателства, както в подкрепа на обвинението, така и в интерес на защитната стратегия. Представените в съдебно заседание доказателства установяват, че защитата е направила второ искане за разпит на поименно конкретизирани свидетели от края на месец септември, а аналогично искане пак приблизително по това време е подадено и от лидера на ПП Асен Василев да бъде разпитан по делото.

Ако исканията не бъдат удовлетворени в обозрим кратък срок, ако не се извърши изискуемата конкретизация на обвинението, както и ако не се използва възможността по НПК да се иска отстраняване от длъжност на Коцев, то при следващо произнасяне на апелативния съд, поне в този му състав, тези недостатъци ще бъдат третирани за основания за промяна на мярката за неотклонение.

Какво се случи по-рано по време на делото

САС отказа да разпита председателя на ПП Асен Василев по делото за мярката за неотклонение. Точно за Асен Василев се твърди, че той е "неизвестният" депутат, заради който корупционното дело се наблюдава в София, а не във Варна, където би се водило разследването, ако беше само срещу кмета Коцев и общински съветници. Миналата седмица Василев се яви и пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която разследва казуса, но отново не беше разпитан. "Не може да има неизвестен депутат, нито по правна, нито по житейска логика. Недопустима е аналогията с "неизвестния извършител", защото ако е неизвестен, не може да се твърдят конкретни негови качества, примерно, че е депутат", пледира адвокат Лулчева.

"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ-3", който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев пред медиите, цитиран от БТА. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Василев. Той допълни, че съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах. 

Преди да откаже разпит на Асен Василев, Софийският апелативен съд отхвърли и искането на защитата за отводи. Адвокат Ина Лулчева се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав Красимира Костова и на един от прокурорите по делото - Калин Близнаков.

Адвокатката се аргументира, че Костова е бивш спецсъдия, а ПП, чийто представител е Коцев, са инициатори на закриването на спецправосъдието. Преди няколко месеца Костова се оттегли пак по искане на Лулчева със същите мотиви, но от делото за мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. 

Колкото до прокурор Близнаков, според защитата има проблем с етичното му поведение, тъй като на предишно заседание е обвинил адвокатите, че под тяхно влияние бившият заместник на Коцев - Диан Иванов, се е отказал от показанията си, дадени срещу кмета, и е заявил, че е бил подложен на натиск от представители на Антикорупционната комисия.

Съдия Костова заяви, че ако си направи отвод, би отворила възможност за следващи искания и за избор на удобни съдии, когато заседават съдии от бившия Специализиран съд. Тя не видя проблем и в етичното поведение на прокурор Близнаков, предаде БГНЕС.

"Правосъдие за всеки" следеше на живо развитието по делото и "предаваше пряко" в Х.

Днешното заседанието на Софийския апелативен съд, което започна в 11 ч. и завърши минути преди 19 ч., беше шести опит Коцев да излезе от ареста, където е от началото на юли по обвинения в корупция. Миналата седмица съдия Силвия Русева от Софийския градски съд отказа да промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека.  

При предишното разглеждане на мярката на Коцев в апелативния съд шефът на Наказателното му отделение Александър Желязков, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. След това и бившият председател на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев също се отведе.

Миналата седмица в Софийския градски съд се разбра, че прокуратурата вече има и анонимен рускоговорящ свидетел, който е чужд инвеститор. Той твърдял, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация пък става дума за украинец, който през юли е бил изгонен от България със заповед на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев заради общественоопасна дейност и пране на пари във Варна. Темата коментира преди дни президентът Румен Радев, който каза, че на него не е била докладвана тази информация, а само две седмици след заповедта си Денев я отменил и чужденецът след това е дал показания.

Междувременно се появиха и още анонимни свидетели. За тях разказа във Фейсбук адвокат Ина Лулчева. 

Във вторник пък адвокат Лулчева написа в профила си във Фейсбук, че са разпитани още двама анонимни свидетели. "Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото - в ареста, тъй като "нали Коцев е там". И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", написа Лулчева. Днес се оказа, че "предчувствието" на инспектора е било правилно.

Пускането на Коцев от ареста беше поискано почти веднага след поредния отказ на две инстанции да му определят по-лека мярка. То се случи, след като обвинените с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати под домашен арест. По време на заседанието по техните мерки стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие и е посочил изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Вече 2 седмици обаче Софийската градска прокуратура отказва да отговори на въпросите на "Сега" дали е предприела нещо след твърденията на Иванов. Славчев също не е коментирал.

ЕВРОДЕБАТ

Следващата седмица е ред на групата Renew в Европейския парламент да предложи тематичен дебат. Тези дебати между ЕП, ЕК и Съвета завършват без резолюция. Дебатът ще е свързан с Коцев и върховенството на закона в България.

Председателката на Renew Europe Валери Айе изпрати писмо до еврокомисарите Пьотр Серафин (Бюджет, борба с измамите и публична администрация) и Валдис Домбровскис (Икономика и продуктивност), в което се настоява за незабавно спиране на второто плащане за България по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В телефонно интервю за "Политико" от ареста Коцев призова Брюксел да спре пътя на България към авторитаризъм. Преди седмица "Сега" подаде молба до наблюдаващия прокурор за среща с Коцев за интервю в ареста. Отговор още няма, като от държавното обвинение дори не предоставят входящ номер на молбата. 

Николай Денков, Асен Василев и Венко Сабрутев са в съда, за да проследят делото за мярката за неотклонение на Коцев.
БГНЕС Николай Денков, Асен Василев и Венко Сабрутев са в съда, за да проследят делото за мярката за неотклонение на Коцев.
Благомир Коцев

