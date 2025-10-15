С 2:1 гласа съдът отказа да пусне от ареста варненския кмет

Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста. Това реши с 2 гласа тричленният състав на Софийския апелативен съд, който днес гледа жалбата на обвинения в корупция кмет срещу отказа на първата инстанция да го освободи.

Съдията Андрей Ангелов подписва определението с особено мнение, защото не е съгласен с решението на мнозинството - Нина Кузманова (докладчик) и Красимира Костова.

Съдия Ангелов изтъкна, че прокуратурата е нарушила принципа на състезателност при събиране на доказателства. Той подчерта, че не може да се игнорира фактът, че бизнесдамата Пламенка Димитрова, която е основен свидетел на прокуратурата, всъщност е заинтересована. Показанията на тази свидетелка трябва да бъдат проверени внимателно, което прокуратурата не е сторила, и това подкопава тяхната достоверност. Вместо обвинението да бъде надграждано, то е разколебано, гласи особеното мнение на съдия Ангелов.

Съдебният състав коментира новите показания на бившия заместник на Коцев Диан Иванов, който най-сетне наскоро беше разпитан от прокуратурата и изложи пред нея това, което твърди от юли - че първите му показания пред антикорупционната комисия са дадени под натиск от комисията. Иванов дори уличава изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Съдът обаче кредитира първите показания на Иванов и смята, че не са разколебани. Колкото до новите, приема, че те са дадени под влиянието на защитата. Не стана ясно откъде е тази сигурност, че първите не са дадени под заплахите на агентите от КПК.

Магистратите не приеха доводите на защитата, че прокуратурата е неактивна и не събира доказателства. Подчертаха обаче, че прокуратурата трябва да изпълнява задължението си да събира доказателства, както в подкрепа на обвинението, така и в интерес на защитната стратегия. Представените в съдебно заседание доказателства установяват, че защитата е направила второ искане за разпит на поименно конкретизирани свидетели от края на месец септември, а аналогично искане пак приблизително по това време е подадено и от лидера на ПП Асен Василев да бъде разпитан по делото.

Ако исканията не бъдат удовлетворени в обозрим кратък срок, ако не се извърши изискуемата конкретизация на обвинението, както и ако не се използва възможността по НПК да се иска отстраняване от длъжност на Коцев, то при следващо произнасяне на апелативния съд, поне в този му състав, тези недостатъци ще бъдат третирани за основания за промяна на мярката за неотклонение.

Какво се случи по-рано по време на делото

САС отказа да разпита председателя на ПП Асен Василев по делото за мярката за неотклонение. Точно за Асен Василев се твърди, че той е "неизвестният" депутат, заради който корупционното дело се наблюдава в София, а не във Варна, където би се водило разследването, ако беше само срещу кмета Коцев и общински съветници. Миналата седмица Василев се яви и пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която разследва казуса, но отново не беше разпитан. "Не може да има неизвестен депутат, нито по правна, нито по житейска логика. Недопустима е аналогията с "неизвестния извършител", защото ако е неизвестен, не може да се твърдят конкретни негови качества, примерно, че е депутат", пледира адвокат Лулчева.

"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ-3", който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев пред медиите, цитиран от БТА. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Василев. Той допълни, че съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах.

Преди да откаже разпит на Асен Василев, Софийският апелативен съд отхвърли и искането на защитата за отводи. Адвокат Ина Лулчева се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав Красимира Костова и на един от прокурорите по делото - Калин Близнаков.

Адвокатката се аргументира, че Костова е бивш спецсъдия, а ПП, чийто представител е Коцев, са инициатори на закриването на спецправосъдието. Преди няколко месеца Костова се оттегли пак по искане на Лулчева със същите мотиви, но от делото за мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Колкото до прокурор Близнаков, според защитата има проблем с етичното му поведение, тъй като на предишно заседание е обвинил адвокатите, че под тяхно влияние бившият заместник на Коцев - Диан Иванов, се е отказал от показанията си, дадени срещу кмета, и е заявил, че е бил подложен на натиск от представители на Антикорупционната комисия.

Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев" Бившият зам. кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу кмета Благомир Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие.

Съдия Костова заяви, че ако си направи отвод, би отворила възможност за следващи искания и за избор на удобни съдии, когато заседават съдии от бившия Специализиран съд. Тя не видя проблем и в етичното поведение на прокурор Близнаков, предаде БГНЕС.

"Правосъдие за всеки" следеше на живо развитието по делото и "предаваше пряко" в Х.

Започва заседанието по жалбата на Благомир Коцев срещу отказа за изменение на мярката му от “задържане под стража” в по-лека. — Правосъдие за всеки (@PravosadieZV) 16 октомври 2025 г.

Днешното заседанието на Софийския апелативен съд, което започна в 11 ч. и завърши минути преди 19 ч., беше шести опит Коцев да излезе от ареста, където е от началото на юли по обвинения в корупция. Миналата седмица съдия Силвия Русева от Софийския градски съд отказа да промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека.

При предишното разглеждане на мярката на Коцев в апелативния съд шефът на Наказателното му отделение Александър Желязков, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. След това и бившият председател на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев също се отведе.

Миналата седмица в Софийския градски съд се разбра, че прокуратурата вече има и анонимен рускоговорящ свидетел, който е чужд инвеститор. Той твърдял, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация пък става дума за украинец, който през юли е бил изгонен от България със заповед на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев заради общественоопасна дейност и пране на пари във Варна. Темата коментира преди дни президентът Румен Радев, който каза, че на него не е била докладвана тази информация, а само две седмици след заповедта си Денев я отменил и чужденецът след това е дал показания.

Междувременно се появиха и още анонимни свидетели. За тях разказа във Фейсбук адвокат Ина Лулчева.

Във вторник пък адвокат Лулчева написа в профила си във Фейсбук, че са разпитани още двама анонимни свидетели. "Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото - в ареста, тъй като "нали Коцев е там". И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", написа Лулчева. Днес се оказа, че "предчувствието" на инспектора е било правилно.

Пускането на Коцев от ареста беше поискано почти веднага след поредния отказ на две инстанции да му определят по-лека мярка. То се случи, след като обвинените с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати под домашен арест. По време на заседанието по техните мерки стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие и е посочил изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Вече 2 седмици обаче Софийската градска прокуратура отказва да отговори на въпросите на "Сега" дали е предприела нещо след твърденията на Иванов. Славчев също не е коментирал.

ЕВРОДЕБАТ

Следващата седмица е ред на групата Renew в Европейския парламент да предложи тематичен дебат. Тези дебати между ЕП, ЕК и Съвета завършват без резолюция. Дебатът ще е свързан с Коцев и върховенството на закона в България.

Председателката на Renew Europe Валери Айе изпрати писмо до еврокомисарите Пьотр Серафин (Бюджет, борба с измамите и публична администрация) и Валдис Домбровскис (Икономика и продуктивност), в което се настоява за незабавно спиране на второто плащане за България по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В телефонно интервю за "Политико" от ареста Коцев призова Брюксел да спре пътя на България към авторитаризъм. Преди седмица "Сега" подаде молба до наблюдаващия прокурор за среща с Коцев за интервю в ареста. Отговор още няма, като от държавното обвинение дори не предоставят входящ номер на молбата.