Варненският кмет вижда Радев като възможен партньор за ПП-ДБ

Днес, 10:00
Благомир Коцев
FB/Благомир Коцев
Благомир Коцев

"Ако бившият президент Румен Радев покаже не само на думи, но и на дела това, което заявява -  че ще бъде също борец срещу това статукво и овладяването на държавата - смятам, че това е добре и той е един потенциален партньор". Това заяви тази сутрин пред БНТ варненският кмет Благомир Коцев относно перспективите пред ПП-ДБ. Уточни, че говори в лично качество. И отново натърти, че пред Радев има условия - да докаже, че е срещу статуквото и да отговори на съмненията, че смята да променя европейския курс на България.

Изявлението на Коцев бе странно като форма - дойде още при първия въпрос на водещите, без да го питат конкретно. Въпросът бе по принцип за промяната, настанала в страната след оставката на Радев. Но Коцев каза точно въпросните думи  - приличаха на предварително подготвени. 

"Имаме известни притеснения за това какъв ще бъде външнополитическият курс. Във всеки един от нас има съмнения. Аз лично се надявам, че позициите ни ще съвпаднат, защото имаме нужда от съмишленици в тази битка срещу мафията. Общото между нас и него са заявките, които той прави за борба със завладяната държава", каза още Коцев. На уточняващ въпрос какво ново очаква да каже Радев в предизборната борба, след като 9 години е под прожекторите, кметът уточни: "Едно е да си в позицията президент със съответната отговорност, комфорт. Друго, е като слезеш на терен и си потенциален кандидат, и евентуално влезеш в законодателната и изпълнителната власт".

 

