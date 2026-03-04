Запрянов: Иран изстреля балистични ракети към Турция

Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи. Това съобщи в изявление в Министерския съвет служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

"Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция, натовска държава, както и провокацията отпреди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната", заяви военният министър. Той не обясни за какво точно изстрелване и насочване към Турция става дума. Минути по-късно от МО пуснаха съобщение, в което думите на Запрянов вече звучаха така: "По предварителна информация, която се уточнява, са изстреляни балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция".

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma… https://t.co/FxFPUzoWnX — Burhanettin Duran (@burhanduran) 4 март 2026 г.

Почти веднага след това обаче стана ясно, че действително има инцидент с насочена към Турция балистична ракета откъм Иран. "Ракета, изстреляна от Иран, която прелетя през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се насочи към нашето въздушно пространство от региона Хатай, беше неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Фрагмент от ракетата-прехващач падна в открита зона в района Дортьол в провинция Хатай. Не се съобщава за жертви или ранени. Това гласи официалното съобщение на турското Министерство на отбраната.

От турското военно ведомство допълват, че институциите в Анкара са наблюдавали ситуацията в реално време и в пълна координация.

"Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на нашата страна и нашата уважавана нация са на най-високо ниво. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Всякакви враждебни действия, които могат да бъдат възникнали, ще бъдат посрещнати с необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници", категорични са от турското МО.

Само часове по-късно говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, цитирана от Ройтерс и БТА, че Алиансът осъжда взимането на Турция под прицел от страна на Иран след прехващането на иранска балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство. „НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона. Нашата позиция във всички направления, свързани с отбраната и възпирането, остава твърда, включително в случаите, в които става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана“, заяви още Харт.

Според дипломатически източници, цитирани от ТРТ Хабер, след инцидента министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи. Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.

„Иран действа в разрез с международните правила и атакува държави, които не участват в конфликта. Затова сме длъжни да преценим отново рисковете“, заяви в Министерски съвет Запрянов и добави: "Днес спешно ще извършим анализ на рисковете и заплахите на конфликта, който излиза извън рамките на конфликт от три държави". "На базата на този анализ ще предефинираме рисковете и ще приложим необходимите мерки", обяви още той. Военният министър обясни, че ще се предложат отговорности на държавни органи, включително и такива, които да има парламентът.

В същото време, председателят на парламента Рая Назарян съобщи в началото на днешното пленарно заседание, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Вчера министър Запрянов заяви на брифинг, че страната ни няма да се включи във военни операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Ирак. Той каза, че българските военни структури остават фокусирани върху задълженията си в рамките на Алианса. Запрянов изтъкна, че позицията на страната ни е в синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: "НАТО не участва в подобна операция."

В настоящата ситуация на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.

Турското посолство: Не е имало нападение над нашата страна

Твърденията, разпространявани в определени акаунти в социалните медии, че „американска военна база, разположена в Турция, е била ударена“, не са верни, обяви по-рано днес посолството на Турция в София.

"В Турция няма военни бази, принадлежащи на чужда държава. Въздушното пространство, сухопътната територия, зоните под морска юрисдикция и военните съоръжения на Република Турция са изцяло под неин суверенитет и контрол. Не е имало нападение срещу нашата страна. Публикации, целящи да представят Турция като страна в регионални конфликти, представляват ясен акт на дезинформация", пише в съобщението. Но час по-късно след прехванатата иранска ракета ситуацията се промени.