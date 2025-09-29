Военният министър: На един от българските F-16 e открит теч на гориво

На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът е публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Депутатският въпрос е относно доставените за българските Военновъздушни сили самолети F-16 Block 70, съобщава БТА.

Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета, обяснява министърът.

С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, посочва още Атанас Запрянов.

Военновъздушните сили провеждат регулярно консултации с американската страна, като същевременно са направени заявки за доставка на допълнителни консумативи и материали, отбелязва министърът.

Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочва още Запрянов.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Проблемите около приемането на първия български изтребител F-16 започнаха още с кацането му на българска земя в края на април т.г. Тогава е констатирано отклонение в работата на една от системите, което не значи, че самолетът е счупен. Това заяви тогава командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев на извънреден брифинг, на който присъстваха и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

"Докато самолетът се приема в техническата си част, това отклонение ще бъде вкарано в нормите, така че да бъде изпълнено нормално и летателното приемане на самолета на по-късен етап", посочи още Русев и заяви категорично: "Допълнителен риск за летците, за инженерно-техническия състав и за новата авиационна техника аз няма да приема. Самолетът ще лети тогава, когато сме готови да го пуснем в полет. Това отнема време. Все пак това е авиационна техника, а не велосипед".

Тогава шефът на ВВС обяви, че процедурата по приемане на самолета е в ход. Тя се дели на две части – техническо и летателно приемане, каза той и уточни, че процедурата е продължителна и самолетът не е приет. Самолетът ще бъде приет, когато и двете процедури са изпълнени, добави той.

"След техническата процедура се изпълняват минимум два полета с участието на български пилот. След като самолетът кацне и е изпълнил тези два полета, и пилотът декларира, че самолетът е в летателна годност, тогава ние приемаме самолета и той влиза на експлоатация в българските Военновъздушни сили", каза още Русев.

Думите на Русев обясняваха и защо не е предвидено полет на F-16 за деня на Българската армия на Гергьовден. Преди няколко месеца военният министър Атанас Запрянов обяви, че очаква да има парад с американския изтребител. Това обаче не се случи.

Самолетът доведе до скандал между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, президента Румен Радев, новия шеф на Военновъздушните сили Николай Русев, военния министър Атанас Запрянов. Борисов поиска уволнението на шефа на ВВС Николай Русев. "Незабавно да бъде уволнен. Как ще вземем строшен самолет за 100 милиона долара. Ако е вярно, веднага да си заминава. Не Запрянов да отговаря, командирът на ВВС", казва Борисов.

Седмица по-късно военният министър Запрянов обяви, че скандалът е станал международен. Веднага след острите разпри у нас Европейската комисия обяви, че следи отблизо казуса и дискусиите около първия български многоцелеви изтребител F-16.

"Твърденията за саботаж или чуждестранна намеса във връзка с инцидента с получения от България изтребител F-16 трябва да бъдат взети сериозно и когато се повдигат, да се разискват чрез подходящите канали и основават на потвърдени доказателства", заяви тогава говорителят на Европейската комисия Тома Рение.