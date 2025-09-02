Мъжът с фалшивия сигнал за терорист в самолет не може да бъде съден

Излезе психиатричната експертиза на 36-годишния мъж от Пловдивско, който преди по-малко от месец подаде фалшив сигнал за терорист на борда на самолет от София за Лондон. Заключението на вещите лица е категорично - мъжът страда от психическо разстройство и не може да носи наказателна отговорност за действията си, предава TrafficNews.

Прокуратурата вече е информирана за резултатите и ще поиска принудителното му настаняване за лечение в Центъра за психично здраве - Пловдив.

Фалшивият сигнал бе подаден на телефон 112 в средата на август, когато мъжът съобщил, че на борда на самолет "Boeing 737" на авиокомпания "Ryanair" - полет FR-9962 от София до летище "Станстед" в Лондон, се намира "опасен палестинец", който възнамерява да извърши престъпление. На борда са пътували 174 души. По тази причина самолетът не беше допуснат във въздушното пространство на Чехия и беше пренасочен над Германия, където бе ескортиран от военни изтребители до преминаване на кризисната ситуация.

Информацията, която излезе, първоначално бе, че причина за последното обаждане е конфликт със съпругата му. Мъжът и жената са разделени, като е имало съдебни дела за попечителство над децата. Той е осъден да плаща издръжка, а решението на жената да изведе децата зад граница силно го разгневило. Именно това го е подтикнало да подаде сигнала на 112.

Органите на реда веднага локализираха подателя. Впоследствие 36-годишният мъж бе задържан. Според държавното обвинение мъжът е подал общо четири фалшиви сигнала за атентати - както на пловдивското, така и на софийското летище.