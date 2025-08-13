Българинът, който вдигна немски изтребители във въздуха, няма обвинение

Българинът, заради когото Германия вдигна изтребители във въздуха, за да ескортира самолет на Ryanair по линията София-Лондон, все още не е обвинен. Това стана ясно от брифинг на пловдивската прокуратура, която се занимава със случая. Първоначално той е бил задържан и е подготвяно обвинение заради злоумишленото му обаждане на тел.112., че на борда на гражданския самолет има палестинец, който щял да направи лоши неща.

Докато го разпитвали обаче, разследващите се усъмнили в неговото психично здраве и го изпратили в Центъра за психично здраве в Пловдив. Оттам трябва да кажат дали е вменяем и дали може да отговаря наказателно, обясниха от държавното обвинение.

Заключението на психиатрите се чака предстои в петък Ако е вменяем, то той ще отговаря по текст от Наказателния кодекс, който предвижда до 2 години затвор. Ог изявленията на прокурорите не стана ясно той да е имал някакво предишно психично заболяване.

Мъжът, който няма криминално досие, се е обаждал на тел. 112 от Пловдив 3-4 пъти с еднотипни сигнали за предстоящи атентати. После обаче се оказа, че няма никаква заплаха и опасност, че на борда няма палестинец, но пък там е бившата му жена и двете му дъщери. В публикации в пловдивските медии се твърди, че мъжът, който е на 36 години и е от пловдивско село, е имал спор със съпругата си за попечителство, както и, че е осъден да плаща издръжка.

Ден по-рано официално бе обявено, че в понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“.

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение. Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, разказа в отговор до БТА вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. „На борда на полета, посочен от него, пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани“, съобщава министър Караджов.

„Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище „Станстед“ – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище „Васил Левски“ – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили“, допълва министърът на транспорта и съобщенията. От Министерството на транспорта съобщиха и, че след решение на Кризисния щаб на летище “Васил Левски” – София са въведени допълнителни мерки за сигурност.