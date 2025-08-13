Медия без
Българинът, който вдигна немски изтребители във въздуха, няма обвинение

Разследващите се усъмнили в психичното му здраве и са го изпратили в психиатрия, откъдето да кажат дали е вменяем

14 Авг. 2025Обновена
Два германски изтребители "Юрафайтер" съпровождаха самолета на Ryanair през немското въздушно пространство заради злоумишленото обаждане
Българинът, заради когото Германия вдигна изтребители във въздуха, за да ескортира самолет на Ryanair по линията София-Лондон, все още не е обвинен. Това стана ясно от брифинг на пловдивската прокуратура, която се занимава със случая. Първоначално той е бил задържан и е подготвяно обвинение заради злоумишленото му обаждане на тел.112., че на борда на гражданския самолет има палестинец, който щял да направи лоши неща.

Докато го разпитвали обаче, разследващите се усъмнили в неговото психично здраве и го изпратили в Центъра за психично здраве в Пловдив. Оттам трябва да кажат дали е вменяем и дали може да отговаря наказателно, обясниха от държавното обвинение.

Заключението на психиатрите се чака  предстои в петък Ако е вменяем, то той ще отговаря по текст от Наказателния кодекс, който предвижда до 2 години затвор. Ог изявленията на прокурорите не стана ясно той да е имал някакво предишно психично заболяване. 

Мъжът, който няма криминално досие, се е обаждал на тел. 112 от Пловдив 3-4 пъти с еднотипни сигнали за предстоящи атентати. После обаче се оказа, че няма никаква заплаха и опасност, че на борда няма палестинец, но пък там е бившата му жена и двете му дъщери. В публикации в пловдивските медии се твърди, че мъжът, който е на 36 години и е от пловдивско село, е имал спор със съпругата си за попечителство, както и, че е осъден да плаща издръжка.

Ден по-рано официално бе обявено, че в понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“.

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение. Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, разказа в отговор до БТА вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. „На борда на полета, посочен от него, пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани“, съобщава министър Караджов. 

„Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище „Станстед“ – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище „Васил Левски“ – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили“, допълва министърът на транспорта и съобщенията. От Министерството на транспорта съобщиха и, че след решение на Кризисния щаб на летище “Васил Левски” – София са въведени допълнителни мерки за сигурност.

