Полша изпраща МиГ-29 на Украйна срещу дронове

Полша води преговори с Украйна за предоставяне на изтребители МиГ-29 в замяна на достъп до украински технологии за дронове, съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Изтребителят МиГ-29 след известно време вече няма да служи на Военновъздушните сили на Полша, тъй като неговият експлоатационен живот приключва. Преговаряме с Украйна за прехвърлянето на този модел, но обсъждаме и трансфер на технологии към Полша, например дронове. Солидарността трябва да бъде двустранна", заяви министърът.

Генералният щаб на полската армия уточни, че евентуалното изпращане е обусловено от липсата на перспективи за модернизация на самолетите, проектирани в Съветския съюз.

"Това ще бъде елемент от съюзническата политика за подкрепа на Украйна и за поддържане на сигурността на източния фланг на НАТО", посочват от щаба, като добавят, че окончателно решение все още няма.

Задачите, изпълнявани от изтеглените изтребители МиГ-29, ще да бъдат поети от самолети F-16. В рамките на преговорите с Украйна се обсъжда и предоставянето на Полша на технологии, включително дронове и ракети, допълва полското военно ръководство.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Покрай полските МиГ 29, България успя да запази в експлоатация своите изтребители, които и в момента пазят българското въздушно пространство. На няколко пъти Варшава помогна с ремонт и двигатели. През юли 2023 г. беше демонстрирано и как български МиГ 29 летят с полски двигатели.

Съветските самолети на България не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на F-16. „Това би лишило българските ВВС от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с F-16“, заяви наскоро министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на депутатски въпроси.

Предвид трудната за прогнозиране ситуация към този момент не са водени консултации с Украйна за по-нататъшната експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25, става още ясно от думите на министър Запрянов.

От различни обществени поръчки през последните години, свързани с подръжка и ремонт, България разполага с около 15 МиГ 29 и 14 Су-25. На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението около тези самолети и да продължи да ги държи във въздуха с различни договори с Полша и Беларус. Такъв беше случая с модернизирането на 8 Су-25 в Беларус и покупката на двигатели от Полша за миговете.

На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси ремонт с лиценз, а пък двигатели могат да дадат същите държави и Полша и Словакия. Братислава преди време обяви, че дава всичко свързано с МиГ-29, на Украйна. Същото стори и Полша, но тя запази няколко бройки и ни предоставя два двигателя. Всичко това обаче се смята за недостатъчно за поддържане на самолетите до 2028-2030 г., когато се предполага, че ще могат да се използват пълноценно закупените от България за около 5 млрд.лв от САЩ 16 изтребители F-16.

Само преди дни, шефът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев обяви в интервюто по БНТ, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство" и то точно с МиГ-29. "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МиГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", заявява Русев и добавя: "МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност. Но това няма да стане през 2025 г.".