МО залага над 110 млн. лв. за обслужване на съветските МиГ-29 и Су-25

В сумата се включват разходите за заплати, за поддържане на инфраструктурата, за части и за гориво

Днес, 12:35
Български МиГ-29
Български МиГ-29

Прогнозните разходи за експлоатацията на самолетите МиГ-29 и Су-25 за 2026 г. ще бъде с 10 млн. лв. по-големи, отколкото за предходните две години 2024-2025 г.

За предстоящата година Министерството на отбраната е предвидило, че експлоатацията на двата стари съветски самолета ще струва общо малко над 114 млн. лв. срещу 104 млн., които са били заложени за тази и миналата година, разказва БГНЕС.

Поддръжката на МиГ-29 ще струва 86.4 млн. лв., а на Су-25 – 27.6 млн. лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети.

В сумата за 2024 и 2025 г. се включват разходите за заплати, поддържане на инфраструктурата и части (услуги и доставки на авиационни части и гориво). Пари за обучение не фигурират в сумата, тъй като за МиГ-29 и Су-25 такова не е провеждано през последните 5 години.

Шефът на ВВС: Приет е само един F-16 и има 2-ма напълно подготвени пилоти
България е приела само един от получените до този момент от САЩ общо 4 нови български изтребители F-16 и има едва двама напълно подготвени български пилоти за тези самолети. Това се разбра от интервю на командира на Военновъздушните сили (ВВС) ген. майор Николай Русев.
СЕГА
16 Окт. 2025

Съветските самолети не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на F-16. „Това би лишило българските ВВС от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с F-16“, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на депутатски въпроси.

Предвид трудната за прогнозиране ситуация към този момент не са водени консултации с Украйна за по-нататъшната експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25, става още ясно от думите на министър Запрянов. 

От различни обществени поръчки през последните години, свързани с подръжка и ремонт, България разполага с около 15 МиГ 29 и 14 Су-25. На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението около тези самолети и да продължи да ги държи във въздуха с различни договори с Полша и Беларус. Такъв беше случая с модернизирането на 8 Су-25 в Беларус и покупката на двигатели от Полша за миговете.

На практика дамо в Украйна, Русия и Беларус може да се търси ремонт с лиценз, а пък двигатели могат да дадат същите държави и Полша и Словакия. Братислава преди време обяви, че дава всичко свързано с МиГ-29, на Украйна. Същото стори и Полша, но тя запази няколко бройки и ни предоставя два двигателя. Всичко това обаче се смята за недостатъчно за поддържане на самолетите до 2028-2030 г., когато се предполага, че ще могат да се използват пълноценно закупените от България за около 5 млрд.лв от САЩ 16 изтребители F-16.

Щурмови Су-25 облитаха Черно море в учение за пускане на бомби
Изтребители бомбардировачи Су-25 от авиобазата в Безмер на българските Военновъздушни сили облитаха българските морски заливи и Черно море в учение за стрелби и пускане на бомби. Това става ясно от пост в социалните мрежи на ВВС.
СЕГА
31 Окт. 2025

Само преди дни, шефът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев обяви в интервюто по БНТ, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство". "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МиГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", заявява Русев и добавя: "МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност. Но това няма да стане през 2025 г.".

МиГ-29, СУ-25

