МО залага над 110 млн. лв. за обслужване на съветските МиГ-29 и Су-25

Прогнозните разходи за експлоатацията на самолетите МиГ-29 и Су-25 за 2026 г. ще бъде с 10 млн. лв. по-големи, отколкото за предходните две години 2024-2025 г.

За предстоящата година Министерството на отбраната е предвидило, че експлоатацията на двата стари съветски самолета ще струва общо малко над 114 млн. лв. срещу 104 млн., които са били заложени за тази и миналата година, разказва БГНЕС.

Поддръжката на МиГ-29 ще струва 86.4 млн. лв., а на Су-25 – 27.6 млн. лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети.

В сумата за 2024 и 2025 г. се включват разходите за заплати, поддържане на инфраструктурата и части (услуги и доставки на авиационни части и гориво). Пари за обучение не фигурират в сумата, тъй като за МиГ-29 и Су-25 такова не е провеждано през последните 5 години.

Съветските самолети не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на F-16. „Това би лишило българските ВВС от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с F-16“, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на депутатски въпроси.

Предвид трудната за прогнозиране ситуация към този момент не са водени консултации с Украйна за по-нататъшната експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25, става още ясно от думите на министър Запрянов.

От различни обществени поръчки през последните години, свързани с подръжка и ремонт, България разполага с около 15 МиГ 29 и 14 Су-25. На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението около тези самолети и да продължи да ги държи във въздуха с различни договори с Полша и Беларус. Такъв беше случая с модернизирането на 8 Су-25 в Беларус и покупката на двигатели от Полша за миговете.

На практика дамо в Украйна, Русия и Беларус може да се търси ремонт с лиценз, а пък двигатели могат да дадат същите държави и Полша и Словакия. Братислава преди време обяви, че дава всичко свързано с МиГ-29, на Украйна. Същото стори и Полша, но тя запази няколко бройки и ни предоставя два двигателя. Всичко това обаче се смята за недостатъчно за поддържане на самолетите до 2028-2030 г., когато се предполага, че ще могат да се използват пълноценно закупените от България за около 5 млрд.лв от САЩ 16 изтребители F-16.

Само преди дни, шефът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев обяви в интервюто по БНТ, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство". "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МиГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", заявява Русев и добавя: "МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност. Но това няма да стане през 2025 г.".