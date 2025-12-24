Медия без
Снежна, но и тежка за шофьорите Коледа идва от Северозапад

Най-обилни са валежите във Видинско и Белоградчишко

24 Дек. 2025Обновена
Снегорините тръгнаха във Видинско.
Бялата Коледа идва от Северозапад с тежка метеорологична обстановка. След обявения днес от Националния институт по метеорология и хидрология жълт предупредителен код за обилни валежи в седем области, на места в страната натрупа значителна снежна покривка. Най-засегнати засега са Видинско и Белоградчишко.

Меteo Balkans публикува кадри от разклона между Раковица и Киреево, Видинско. На място има снегорин, който разчиства района, но въпреки това пътната обстановка тепърва започва да се усложнява. 

По-рано синоптиците сигнализираха и за много силен вятър и обилни снеговалежи в Централния Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин. Възможно е отдалечени селища в района на Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния и Северозападния Предбалкан да останат без електрозахранване в дните около Коледа.

Сняг вали по проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“, съобщи дежурният в Областно пътно управление – Смолян, цитиран от агенция "Фокус".

Ситен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода "Шипка", макар че към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градуса.

От Агенция "Пътна инфраструктура" апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път единствено с автомобили, подготвени за зимни условия.

 

На 25 декември ще бъде облачно и с повсеместни валежи. През нощта на 24-ти срещу 25-и дъждът в северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг. С оранжев код са предупредени 8 области (Видин, Монтана, Смолян, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Габрово), където количествата валеж ще достигнат до 50 литра на квадратен метър. За останалата част от страната е в сила жълт код.

По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици. 

