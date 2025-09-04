Медия без
Отива си едно от най-горещите и сухи лета на последните 75 г.

05 Септ. 2025
Десетки пожари, пресъхнали реки, локални наводнения, горещи вълни - това беше лято 2025.
XDI
Лятото на 2025 г. е едно от най-горещите и безводните от 1950 г. насам, отчита Националният институт по метеорология и хидрология в анализ на сезона.

Астрономическото лято започва с настъпването на лятното слънцестоене на 21 юни и продължава до настъпването на есенното равноденствие. Метеорологичното лято са трите месеца от 1 юни до 31 август, поясняват синоптиците.

Отиващият си сезон е бил със средни сезонни температури над нормата, с отклонение от нея между 0,5 и 3 градуса по Целзий. То е по-малко горещо от най-горещото за последните 13 години лято - на 2024 г., но също е едно от най-горещите лета в България от 1950 г. насам. Лятото на 2025 г. е и едно от най-сухите лета в България от 1950 г. насам, подобно на лятото на 2000 и 2012 г. Сезонните суми на валежите са под климатичната норма – между 7 и 74% от нея.

Юни 2025 г. е по-малко топъл от юни 2024 г., но много по-топъл от юни 2023 г. Юли 2025 г. е един от най-горещите след юли на 2012 и 2024 г., но август 2025 г. е най-малко топлият месец август за последните 5 години, показват данните. Най-високата измерена температура е 43,5 градуса на 26 юли в гр. Монтана. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 2,2 градуса на 27 август в гр. Чепеларе, обл. Смолян, а най-ниската минимална температура е измерена на връх Мусала на 1 юни – минус 3,3 градуса. В София най-високата измерена температура е 38,2 градуса на 26 юли, а най-ниската – 6,6 градуса на 26 август.

Юни 2025 г. е най-сухият месец юни от 1950 г. насам. Юли 2025 г. е най-сухият месец юли от 2017 г. насам. Август 2025 г. е с повече валежи от август 2024 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 71 мм от дъжд в с. Граматиково, обл. Бургас, на 20 август. В София най-голямото 24-часово количество валеж е на 28 юни – 30 мм от дъжд.

СУША

През трите летни месеца водните количества на всички реки са били под месечните норми. През последното десетдневие на юли река Лебница в района на хидрометричната станция при с. Лебница е пресъхнала. От последното десетдневие на юли и през целия месец август река Факийска в района на хидрометричната станция при с. Зидарово и река Ропотамо в района на хидрометричната станция при с. Веселие също са пресъхнали.

ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ

Продължителни горещи вълни, множество големи полски и горски пожари, краткотрайни силни бури с градушки и локални наводнения вследствие на интензивни валежи - това са опасните явления на лято 2025.

През юни на различни места в страната са отчетени повече от 5 поредни дни с максимална температура на въздуха над 32 градуса (официалната дефиниция на синоптиците за гореща вълна). Най-продължително горещо е било в районите на Петрич и Сандански. През периодите от 30 юни до 9 юли и от 19 до 29 юли цялата страна е обхваната от гореща вълна. Заради високите температури, продължителния безвалежен период и човешка небрежност бушуват десетки пожари.

През периода 3–17 август в страната отново имаше гореща вълна. На 22 август от интензивни валежи, придружени със силен вятър, са причинени локални наводнения, повалени са дървета, нанесени са повреди по електропреносната мрежа и инфраструктурата в Монтана и великотърновското село Джулюница.

