Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Оранжев код отново алармира за силни дъждове

26 Окт. 2025
Прогнозата на НИМХ-БАН за понеделник.
Прогнозата на НИМХ-БАН за понеделник.

НИМХ отново издаде предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в четири области – Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас за 27 октомври. В останалата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код). Днешният оранжев код – за шест области, но в Западна България – за щастие се размина без бедствия и инциденти.

Утре преди обяд валежите ще продължат, но след обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва. Интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони от Южна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – 2°. 

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

времето, оранжев код, валежи

Още новини по темата

Опасни валежи ще има днес в Западна България
26 Окт. 2025

Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
15 Окт. 2025

Обявиха червен код за обилни валежи в 7 области днес
08 Окт. 2025

Източна България чака със свито сърце новите валежи
06 Окт. 2025

Отива си едно от най-горещите и сухи лета на последните 75 г.
05 Септ. 2025

16-годишно момче три дни носи храна и вода на пожарникарите
11 Авг. 2025

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

В 11 области е обявен оранжев код за дъжд и гръмотевици
17 Юли 2025

Оранжев код за опасни жеги е обявен в 22 области
08 Юли 2025

Сняг, наводнения и свлачища изненадаха много селища в страната

26 Май 2025

Седем области вече са с червен код за проливен дъжд
25 Май 2025

BG-ALERT предрече торнадо в Ямболско постфактум
24 Май 2025

Дронове "правят" дъжд в Китай
07 Май 2025

На Гергьовден - топло, но с опасност от градушки
05 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте