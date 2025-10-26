Оранжев код отново алармира за силни дъждове

НИМХ отново издаде предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в четири области – Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас за 27 октомври. В останалата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код). Днешният оранжев код – за шест области, но в Западна България – за щастие се размина без бедствия и инциденти.

Утре преди обяд валежите ще продължат, но след обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва. Интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони от Южна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – 2°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество.