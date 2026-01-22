Наводнения и бури опустошиха Гърция и Южна Италия

ЕПА/БГНЕС Смъртоносните наводнения в Гърция през последните години по време на интензивни валежи принудиха властите да подобрят противонаводнителните съоръжения с цел ограничаване на щетите.

Двама души загинаха в Гърция, след като силни ветрове връхлетяха обширни части от страната, а проливни дъждове наводниха пътища и задържаха фериботите в пристанищата, предаде БГНЕС, като се позовава на АФП.

Министърът на морските въпроси Василис Кикилиас написа в социалната мрежа X, че служител на бреговата охрана е загинал "при изпълнение на служебния си дълг" в крайбрежния град Астрос в източната част на Пелопонес. По данни на медиите той е бил ударен от вълна и е получил смъртоносни наранявания, докато е призовавал местни рибари да напуснат района. Няколко часа по-късно държавната телевизия ERT съобщи, че жена е загинала в атинското предградие Глифада, след като е била повалена от автомобил, отнесен от придошлите води.

Циклонът "Хари", който се придвижваше на изток през Гърция, донесе ветрове със скорост над 100 км/ч, което принуди властите в Атина, както и в западната и южната част на страната, да затворят училищата. Метеоролозите заявиха, че в някои райони, включително части от столицата, са паднали валежи, равняващи се на количеството дъжд за шест седмици.

Премиерът Кириакос Мицотакис също отложи планираното си пътуване до Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Смъртоносните наводнения в Гърция през последните години по време на интензивни валежи принудиха властите да подобрят противонаводнителните съоръжения с цел ограничаване на щетите. През септември 2023 г. земеделският регион Тесалия в централна Гърция беше опустошен от буря и катастрофални наводнения, при които загинаха 17 души, а стотици хиляди селскостопански животни бяха удавени. През ноември 2017 г. проливни дъждове в Мандра — полуселски район близо до Атина — доведоха до смъртта на 25 души и раниха десетки.

Зимните бури нанесоха сериозни щети и на италианското крайбрежие и средиземноморските острови на страната, предаде ДПА, като се позова на местните власти. Само в Сицилия щетите се оценяват на 740 милиона евро. Високите вълни, силните пориви на вятъра и проливните дъждове засегнаха сериозно и втория по големина италиански остров - Сардиния, добавя БТА. В континенталната част на Италия най-тежко засегната от циклона "Хари" през последните дни е южната област Калабрия.

Пътищата в крайбрежните райони на Сицилия се оказаха с вода до колене, а вятърът изпочупи прозорците на редица заведения. Железопътната линия, която минава по крайбрежието на най-големия италиански остров между градовете Месина и Катания, остана частично висяща във въздуха, след като земята под нея беше отнесена от морската вода. Съобщено бе за вълни с височина 16 метра.

Ренато Шифани, регионалният президент на Сицилия, заяви че островът има нужда от спешна помощ в размер на над 140 милиона евро.

Властите в Сардиния също съобщиха за щети на обща стойност няколкостотин милиона евро. По-малки италиански острови като Липари и Стромболи също са засегнати. Циклонът "Хари" причини сериозни щети и в Малта.