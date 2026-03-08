Медия без
Средната цена на бензина в Гърция
се вдигна с 10 евроцента за 7 дни

Днес, 11:17
За седмица горивата в Гърция поскъпнаха с 10 евроцента
Горивата в Гърция поскъпнаха. Правителството обещава мерки в помощ на производствени компании и хора с ниски доходи, предаде БНР. 

За седмица средната цена на бензина в Гърция се е покачила с 10 цента. В континенталната част литър бензин вече се продава от 1 евро и 80 цента до 2 евро за литър. На островите са фиксирани цени до 2 евро и 35 цента на Цикладските острови, Корфу и Родос.

На островите цената е по-висока поради скъпия трансфер на гориво, според собствениците на бензиностанции. Проверките на финансовите екипи по бензиностанциите показаха голямо отклонение от допустимата по закон печалба.

Специалистите от сектора за търговия на горива не могат да прогнозират докъде ще се покачва цената в зависимост от продължителността на военните действия в Близкия Изток.

Наред с горивата се покачват цените на хранителните продукти. Някои като зехтин, сирене, кашкавал запазват цените си, но плодове и зеленчуци са поскъпнали много. Месото е с цени 50% по-високи от миналата година. Министърът на развитието Теодорикакос заяви, че правителството има готов пакет от мерки в помощ срещу високите цени.

Опозицията предлага временно да се премахне акцизът на горивата.

 

