Съдът отказа да предаде на Гърция българин, осъден там на 35 г.

Пловдивският апелативен съд отказа да предаде на съдебните власти в Гърция българския гражданин С.И., който там има 35-годишна присъда, съобщи съдът. През 2018 г. мъжът е задържан в Гърция във връзка с разследване за трафик на мигранти, но след три дни е освободен. Седем години по-късно срещу него е издадена Европейска заповед за арест и е поискано предаването му, тъй като през 2019 г. е осъден на 35 години лишаване от свобода, от които ефективно да изтърпи 25 години.

Апелативният съд прие, че заповедта за арест не отговаря на законовите изисквания, а жалбата на обвиняемия срещу решението на долната инстанция, с което първоначално е допуснато предаването му, е основателна.

Гърция е трябвало да опише в заповедта за арест обстоятелствата, при които е извършено престъплението. Апелативните магистрати констатираха, че това изискване не е изпълнено. Описано е, че извършител на деянията е друго лице, но никъде не се посочва ясно в какво се изразява участието на С.И. Не са конкретизирани времето и мястото, на които се твърди, че са осъществени престъпленията. Липсват данни изобщо дали съдебният акт, въз основа на който е наложено наказанието лишаване от свобода, е влязъл в сила.

Освен това е неясно по какъв начин е осигурена защитата на българския гражданин и дали той е уведомен за датата на разглеждане на делото му в Гърция и за постановената присъда. По никакъв начин не е удостоверено, че българският гражданин е имал връзка с назначения му там служебен защитник, още повече, че деянията, които се твърди, че е извършил, са от 2018 г., а Европейската заповед за арест е издадена едва през 2025 г.

Съдът отмени и мярката за неотклонение на С.И., която беше задържане под стража, и го освободи още в залата под бурните ръкопляскания на близките му, съобщиха още от институцията.