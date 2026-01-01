Гърция вдига таксите за магистрали

Повишават се таксите за преминаване по платените магистрали в северната част на Гърция от началото на 2026 г. Така пътуването с лека кола през Кулата до Солун например поскъпва в 23%, предаде БНТ.

Допреди Нова година тол таксата за леки автомобили бе 4.35 евро в едната посока. От 1 януари тя се качва с 1 евро - на 5,35 евро. По-скъпо става и пътуването до Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполис.

Значително се увеличават и таксите за бусове и камиони. Причина за поскъпването е, че магистралните участъци са взети на концесия от нова компания. Фирмата аргументира повишаването на цените със стремеж за запазване на качеството на поддръжката на магистралата.