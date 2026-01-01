Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гърция вдига таксите за магистрали

Пътуването до Солун с лека кола поскъпва с 23 процента

Днес, 18:23

Повишават се таксите за преминаване по платените магистрали в северната част на Гърция от началото на 2026 г. Така пътуването с лека кола през Кулата до Солун например поскъпва в 23%, предаде БНТ.

Допреди Нова година тол таксата за леки автомобили бе 4.35 евро в едната посока. От 1 януари тя се качва с 1 евро - на 5,35 евро. По-скъпо става и пътуването до Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполис.

Значително се увеличават и таксите за бусове и камиони. Причина за поскъпването е, че магистралните участъци са взети на концесия от нова компания. Фирмата аргументира повишаването на цените със стремеж за запазване на качеството на поддръжката на магистралата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

магистрали, тол такси, Гърция

Още новини по темата

Гръцките фермери отново затварят граничните пунктове
08 Дек. 2025

Гърция разкри мащабна "фабрика за бебета" с българско участие
25 Ноем. 2025

Гърция вдига заплатите на военните и им раздава безплатни жилища
24 Ноем. 2025

Мицотакис връща 2 млрд. евро на гърците
18 Ноем. 2025

Шофьор с неплатена глоба вече няма да може да напусне Гърция
09 Ноем. 2025

Гърция въвежда доброволна военна служба за жени от 2026 г.
31 Окт. 2025

Гръцки депутат сигнализира за "нахални български туристи"
29 Окт. 2025

Гърция сваля цените на 2000 основни стоки с до 20 на сто
15 Окт. 2025

Незакрепени пазарски чанти и пиене на кафе в колата са нарушения в Гърция
12 Окт. 2025

Заради българите скачат цените на имотите в Гърция
12 Окт. 2025

Български инспектори проверяват за договори и осигуровки в Гърция
05 Окт. 2025

Снeгът доведе до огромни задръствания по "Тракия" и "Хемус"
03 Окт. 2025

Гърция е блокирана от 24-часова стачка
01 Окт. 2025

Лошо време блокира десетки пътници в Гърция
29 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?