Гръцките фермери отново затварят граничните пунктове

Днес, 11:36
Днес ГКПП ще бъдат затворени поне 8 часа за камиони
БТА
Днес ГКПП ще бъдат затворени поне 8 часа за камиони

Многочасови блокади на граничните пунктове с България и със Северна Македония са планирали протестиращите гръцки земеделски стопани за днес следобед, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

По-конкретно през граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България няма да бъдат пропускани товарни автомобили за осем часа до 20 ч. вечерта. Леки автомобили и автобуси ще преминават свободно.

Пунктът Ексохи (срещу Гоце Делчев) ще е затворен за девет часа до 21 ч. вечерта. Участниците в протеста са съобщили, че ще спрат пропускането на товарни автомобили от всякакъв тип, а леките автомобили и туристическите автобуси ще преминават по обходни маршрути.

За четири часа, от 18 ч. до късно вечерта, ще бъде блокиран граничният пункт Евзони на границата на Гърция със Северна Македония. На пункта Ники на същата граница движението ще бъде спряно за два часа от 11 ч.

