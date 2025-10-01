Медия без
Гърция е блокирана от 24-часова стачка

През целия ден днес ще има прекъсвания в транспорта в Атина, жп и фериботните услуги

Днес, 09:52
През целия ден днес транспортът в столицата Атина, влаковете и фериботните услуги ще бъдат нарушени.

24-часова обща стачка срещу плановете на консервативното правителство да въведе 13-часов работен ден блокира Гърция на 1 октомври. През целия ден днес транспортът в столицата Атина, влаковете и фериботните услуги ще бъдат нарушени. Учители, болничен персонал и държавни служители също ще се включат в протестите, предаде АФП.

Очакват се сериозни затруднения за туристите в цялата страна. Ето основния график на стачните действия и полезни съвети за пътуващите до южната ни съседка:

Градски транспорт (Атина)

• Автобуси и тролеи – ще се движат от 09:00 до 21:00 ч.
• Метро (линии 1–3), трамвай и електрически влак (ΗΣΑΠ) – ще работят от 09:00 до 17:00 ч.
• Извън тези часове транспортът няма да функционира.

Таксита

• Таксиметровите услуги ще бъдат напълно преустановени за 24 часа.
• Това засяга и трансферите от/до летището и пристанищата.

Фериботи и кораби

• Всички плавания ще бъдат спрени за периода на стачката.
• Пътниците трябва да се свържат с превозвача за промяна на билети.

Полети

• Възможни са закъснения и промени в разписанията поради стачни действия на наземния персонал.
• Проверявайте редовно сайтовете на авиокомпаниите и летищата.

Демонстрациите в Гърция са планирани около обед в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, готвена от кабинета на Кириакос Мицотакис. Основният синдикат в частния сектор - GSEE, който е начело на стачката, заедно със синдиката в публичния сектор ADEDY, заяви, че реформата „застрашава здравето и безопасността на работниците и разрушава баланса между професионалния и личния живот“. Прокомунистическият синдикат PAME обвини правителството, че се опитва да въведе „съвременно робство“ за работниците и да ги принуди да понасят „нечовешки работни часове и мизерни заплати“.

Синдикатът отхвърли и това, което нарече „безмилостна дерегулация, която бързо напредва“ в Гърция от дълговата криза през 2009 г.

Законопроектът за реформата, който все още не е внесен в парламента, позволява на служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства и срещу допълнително заплащане. 

