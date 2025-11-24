Медия без
Гърция вдига заплатите на военните и им раздава безплатни жилища

Страната обяви тежък проблем с донаборниците, независимо че има задължителна наборна служба

Днес, 13:49
Гърция изпитва сериозни демографски проблеми, които се отразяват на армията й
Гърция ще увеличи заплатите на военните, за да привлече повече млади хора в армията.

Модернизацията на гръцката армия изисква обучени специалисти на отговорни места, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от БНР. Създава се Гръцки център за научни изследвания и иновации, както и звено за киберсигурност, което засяга както отбраната, така и публичния сектор.

От началото на следващата година заплатите на военните служители се увеличават от 10 до 20% в зависимост от сектора. Осигуряват се безплатни жилища за семействата на военните, добро образование за децата им, както и добро здравеопазване. Военната служба в Гърция остава задължителна. Тя е за всички мъже между 19 и 45 години и продължава 9 месеца.

Предвижда се и доброволна служба за жени в рамките на една година.

Създава се корпус от 150 хиляди резервисти, като доброволците ще са на възраст до 60 години.

Поради сериозната демографска криза не достигат донаборници в армията.

Младите хора не желаят да изучават военно дело поради ниските заплати. Военните академии вече не привличат младите хора. С увеличаване на заплатите и подобряване на условията министерството на отбраната очаква да привлече повече млади специалисти.

