Гръцки депутат сигнализира за "нахални български туристи"

Проблемът с поведението на някои български посетители в Кавала, особено що се отнася до незаконното паркиране и просията, придоби политически измерения след въпрос, внесен в гръцкия парламент от депутата на партията „Гръцко решение“ от втори избирателен район на Солун — Константинос Хитас, към министъра на обществения ред Михалис Хрисохоидис, съобщи сайтът Kavalapost.

Според питането му, в квартал „Панагия“ и по улица „Теодору Павлиду“ български „туристи“ използвали фалшиви карти за хора с увреждания, за да заемат паркоместа, предназначени за лица с увреждания.

Проблемът се изостря, тъй като, както се посочва, шофьорите предизвикателно отказвали да преместят автомобилите си. Допълнително се твърди, че няма никаква реакция нито от държавната, нито от общинската полиция. Директорът на местното училище дори е подал публичен сигнал за ситуацията.

Депутатът подчертава, че подобно поведение показва, че тези хора възприемат Гърция не като „държава“, а като „територия“.

Вторият сигнал засяга прилива в центъра на Кавала на „десетки българи – професионални просяци“, които са разположени на всяко ъгълче. Това, според текста, влошава облика и качеството на живот в града.

Хитас отбелязва противоречието, че просията е забранена в центровете на българските градове, което кара просяците да упражняват дейността си в градове в Северна Гърция.

Депутатът призовава министъра на обществения ред незабавно да предприеме мерки срещу „неприемливото, безсърдечно и нечовешко поведение“ на тези посетители. Конкретно той настоява полицията в Кавала да сложи край на провокативното заемане на паркоместата за хора с увреждания; се справи с явлението на „внесените професионални просяци“.

Той също така отбелязва силното недоволство сред жителите на Кавала и отново поставя въпроса за ефективното прилагане на закона срещу противоправното поведение на чуждестранни посетители, с особен акцент върху защитата на правата на хората с увреждания.

Очаква се официалният отговор на компетентния министър по сигналите.

Партията "Гръцко решение" е дясна до крайнодясна. Идеологията й се състои от национализъм и консерватизъм, евроскептицизъм, строг контрол на миграцията, традиционни християнски ценности, икономически протекционизъм.

Партията се позиционира като национално-консервативна алтернатива на по-умерената „Нова демокрация“ и има сходни позиции с други европейски десни формации като „Вокс“ (Испания) и „Лига“ (Италия).

„Гръцко решение“ влезе за първи път в парламента на Гърция след изборите през 2019 г., където получи около 3,7% от гласовете.