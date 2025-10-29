Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцки депутат сигнализира за "нахални български туристи"

Днес, 17:14

Проблемът с поведението на някои български посетители в Кавала, особено що се отнася до незаконното паркиране и просията, придоби политически измерения след въпрос, внесен в гръцкия парламент от депутата на партията „Гръцко решение“ от втори избирателен район на Солун — Константинос Хитас, към министъра на обществения ред Михалис Хрисохоидис, съобщи сайтът Kavalapost. 

Според питането му, в квартал „Панагия“ и по улица „Теодору Павлиду“ български „туристи“ използвали фалшиви карти за хора с увреждания, за да заемат паркоместа, предназначени за лица с увреждания.

Проблемът се изостря, тъй като, както се посочва, шофьорите предизвикателно отказвали да преместят автомобилите си. Допълнително се твърди, че няма никаква реакция нито от държавната, нито от общинската полиция. Директорът на местното училище дори е подал публичен сигнал за ситуацията.

Депутатът подчертава, че подобно поведение показва, че тези хора възприемат Гърция не като „държава“, а като „територия“.

Вторият сигнал засяга прилива в центъра на Кавала на „десетки българи – професионални просяци“, които са разположени на всяко ъгълче. Това, според текста, влошава облика и качеството на живот в града.

Хитас отбелязва противоречието, че просията е забранена в центровете на българските градове, което кара просяците да упражняват дейността си в градове в Северна Гърция.

Депутатът призовава министъра на обществения ред незабавно да предприеме мерки срещу „неприемливото, безсърдечно и нечовешко поведение“ на тези посетители. Конкретно той настоява полицията в Кавала да сложи край на провокативното заемане на паркоместата за хора с увреждания; се справи с явлението на „внесените професионални просяци“.

Той също така отбелязва силното недоволство сред жителите на Кавала и отново поставя въпроса за ефективното прилагане на закона срещу противоправното поведение на чуждестранни посетители, с особен акцент върху защитата на правата на хората с увреждания.

Очаква се официалният отговор на компетентния министър по сигналите.

Партията "Гръцко решение" е дясна до крайнодясна. Идеологията й се състои от национализъм и консерватизъм, евроскептицизъм, строг контрол на миграцията, традиционни християнски ценности, икономически протекционизъм.

Партията се позиционира като национално-консервативна алтернатива на по-умерената „Нова демокрация“ и има сходни позиции с други европейски десни формации като „Вокс“ (Испания) и „Лига“ (Италия).

„Гръцко решение“ влезе за първи път в парламента на Гърция след изборите през 2019 г., където получи около 3,7% от гласовете.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гърция, български туристи

Още новини по темата

Гърция сваля цените на 2000 основни стоки с до 20 на сто
15 Окт. 2025

Незакрепени пазарски чанти и пиене на кафе в колата са нарушения в Гърция
12 Окт. 2025

Заради българите скачат цените на имотите в Гърция
12 Окт. 2025

Български инспектори проверяват за договори и осигуровки в Гърция
05 Окт. 2025

Гърция е блокирана от 24-часова стачка
01 Окт. 2025

Лошо време блокира десетки пътници в Гърция
29 Септ. 2025

Румънци са арестувани в Гърция по подозрение в шпионаж
24 Септ. 2025

Гръцкият премиер обяви значителни намаления на данъците
06 Септ. 2025

24-часова стачка блокира Гърция в четвъртък
27 Авг. 2025

Гърция проверява чужденците с имоти
10 Авг. 2025

В Александруполис нямало място за гърци на плажа
30 Юли 2025

Опасни лилави медузи се появиха в морето край Гърция
26 Юли 2025

Гърция премахва таксите за теглене от банкомат
24 Юли 2025

10 пожарникари загинаха в Турция
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте