Незакрепени пазарски чанти и пиене на кафе в колата са нарушения в Гърция

Всички пакети и чанти трябва да са в багажника и не може да се кара със сенници, джапанки и качулки

Днес, 20:17
Гърция все повече затяга дисциплината на пътя с тежки наказания, включително и за считани за екзотични нарушения в България
Незакрепени пазарски чанти, пиене на кафе и носене на качулка в колата са пътни нарушения, които се наказват по Кодекса за движението по пътищата в Гърция.

Прилагането на новия Кодекс  налага глоби за някои дори странни навици на шофьорите, които се считат за нарушения, разказва БНР като дава пример с това, че е забранено шофьорът да носи дебело яке, защото се предполага, че се ограничава бързата реакция.

Всички пакети и чанти трябва да бъдат поставени в багажника, посочва още националното радио. Пазарска чанта на задната седалка, ако не е закрепена добре, се счита за нарушение. Носенето на качулка или джапанки се считат за нарушение и се наказват с глоба. Според гръцките власти тези предмети намаляват контрола върху волана и педалите на колата.

Пиенето на кафе по време на шофиране е нарушение, подлежащо на глоба. Забранено е не само да се говори по мобилния телефон, но и поставянето на апарата на предното стъкло. Ако имате сенници на прозорците, свалете ги в Гърция, защото ще ви глобят. Ненужното използване на клаксона също се счита за неправилно и се глобява за това. Реално по новия Кодекс за движение по пътищата в Гърция вече няма дребно нарушение, коментираха пътни полицаи.

