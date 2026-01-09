Медия без
САЩ заловиха пети руски танкер

Русия благодари на Тръмп, че е освободил двама от членовете на екипажа на "Маринера"

09 Яну. 2026Обновена
В четвъртък американските сили задържаха два танкера, свързани с Венецуела.
Бреговата охрана на САЩ е задържала петролния танкер "Олина". Според Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на САЩ, танкерът се използва за износ на петрол и петролни продукти в нарушение на санкциите на Г-7 от руски пристанища в Балтийско и Черно море, както и от Тихоокеанския регион, предимно за Китай, Индия и Турция. 

AIS тракерът на "Олина" е бил активен за последно преди 52 дни във венецуелската изключителна икономическа зона, североизточно от Кюрасао.

"Олина" е обект на санкции от САЩ, Великобритания, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Нова Зеландия.

Задържането на кораба е резултат от продължително преследване на танкери, свързани със санкционирани венецуелски петролни доставки в региона, предава онлайн изданието "Сплаш". Това е петият задържан от Вашингтон танкер за последните седмици. Наличните данни на Equasis разкриват, че "Олина" е собственост на базираната в Хонконг компания Tantye Peur.

В четвъртък американските сили задържаха два танкера, свързани с Венецуела. Единият е построеният през 2002 г. "Маринера", известен преди като "Бела 1". Бреговата охрана на САЩ се опита да прихване кораба на 20 декември край Карибите. Оттогава той е преследван от американските власти през Северния Атлантик, докато не беше задържан вчера. Съобщава се, че Русия е разположила подводница и други военноморски средства, за да ескортира танкера през океана.

Първоначално руското външно министерство остро осъди задържането на кораба, а по-късно съобщи, че САЩ са освободили двама руски членове на екипажа на "Маринера", предава Би Би Си. Според говорителя на министерството Мария Захарова решението е взето в отговор на съответно искане от Москва. Първоначалният план на президента Доналд Тръмп бе да съди екипажа в САЩ. Останалата част от хората на кораба, предимно украинци, не са освободени.

Танкерът е вписан под името "Маринера" в руския корабен регистър, където според Международната морска организация (ИМО) е добавен в края на декември. Преди това е плавал под фалшивия флаг на Гвиана от ноември 2024 г. до декември 2025 г. и под името "Бела 1", а преди това е бил регистриран под флаговете на Панама, Палау, Либерия и Маршаловите острови.

Другият задържан кораб е построеният през 2004 г. танкер M Sophia. Корабът е прихванат в Карибите и е ескортиран до САЩ. И двата кораба са санкционирани и са описани като част от сенчестата флотилия на Русия.

