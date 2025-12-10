Медия без
Граничари се качиха на шестия ден на танкера в Ахтопол

Трима души бяха върнати на борда, други трима - свалени

Днес, 16:44
Няма яснота докога точно корабът ще "виси" пред Ахтопол.
БНТ
Едва на шестия ден от появата му в български води, тоест днес, гранични полицаи се качиха на танкера "Кайрос" за проверка. В първите дни времето бе лошо, което обяснява неосъществяването на процедурата. После обаче то се подобри. В морския бранш има сериозно учудване за липсата на бърза реакция от гранична полиция. Съдовете на институцията (катери) би трябвало да могат да извършват инспекции дори при големи вълни.

След граничните полицаи и служители на „Морска администрация“ днес са се качили на борда за проверка. Извършена бе и ротация на екипажа - трима от моряците, които бяха изтеглени с хеликоптер оня ден, бяха върнати, за да бъдат пратени на сушата други трима. Най-вероятно при изтеглянето на съда целия 10-членен екипаж ще трябва да бъде на борда.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване от нефтопродукти. Всички стойности в морето край Ахтопол са под граничните нива.

Танкерът "Кайрос" бе ударен от дрон в турски води, след което турски влекач "го достави" в наши. Съдът е под санкции, част от т.нар. руски сенчест флот. Все още няма официално обяснение защо се появи в българското море. България прати питания до Турция. Турция обеща проверка уточнявайки, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.

 

