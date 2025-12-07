Трима моряци бяха изведени от бедстващия танкер с вертолетно въже

БГНЕС Момент, в който от хеликоптера се спуска човек, за да помогне за доставката на провизии.

Вертолет „Пантер“ от база „Чайка“ на Военноморските сили (ВМС) извърши днес следобед операция с бедстващия край Ахтопол танкер "Кайрос". Първоначално бе съобщено, че е доставена храна, комуникационни средства, други провизии. Журналисти видяха как чрез въже се спуска човек на борда, за да помогне на доставката. Подробностите бяха съобщени официално вечерта и се оказа, че полетите са били два. Изтеглени са трима души от 10-чления екипаж, които не са били в добро здравословно състояние.

Ето я равносметката за деня от кап. Румен Николов, главен директор на „Аварийно-спасителна дейност“ към „Морска администрация“- Варна, цитиран от БНТ. Изявлението е на брифинг:

"Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие. По отношение на хората - операцията започна още сутринта. След първия сеанс около 6 часа бяхме информирани, че намаляват запасите от храна, вода и се изтощават батериите. Предприеха се мерки със съдействието на министрите на транспорта и на отбраната за осигуряване на логистика за доставяне на материалите, които да осигурят по-нататъшно пребиваване на екипажа на кораба. Осигурили сме им храни за 3 дни, вода, комуникационни средства. С хеликоптера бяха доставени материалите. Получи се информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани. При втория курс на хеликоптера беше изпълнена тази мисия - тримата са докарани на брега, предадени са на "Гранична полиция" за проверка на самоличността им, осигурено е медицинско обслужване и по-нататъшни действия. За утре сутринта ще бъде предвидено още четирима души да бъдат евакуирани от борда на кораба по същата схема. По указание на корабособственика на борда ще останат трима души, които да изпълняват неговите указания".

В брифинга участва и командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов. Той каза, че разузнавателен полет е извършен още на 5 декември. Днешната операция Михайлов окачестви като сложна поради метеорологичните условия. "Корабът непрекъснато се движи нагоре-надолу, така че както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от вертолет от висене", поясни той. Официалното съобщение на Министерството на отбраната за мисията гласи:

"Няма никакви индикации за изтичане на гориво, няма пробойни", зави още Николов на брифинга. По-рано през деня екоминистерството съобщи, че е почнал спешен мониторинг в акваторията на Ахтопол. По думите на Николов за утре е планирана среща на представители на външните министерства на България и Турция, на която да се изяснят детайлите защо корабът е в наши води.

"Кайрос", който е част от т.нар. руски сенчест флот, стои трети ден закотвен край Ахтопол. Преди около седмица съдът бе поразен от дрон в турски води. Липсва все още официално обяснение как се е озовал в наши. Информациите сочат, че го е довлякъл турски влекач.

През тия три дни времето бе лошо, затова корабът не можеше да бе изтеглен. Това ще стане при успокоено море, най-рано утре, в посока Бургас.

Част от операцията с вертолета:

Танкерът:

