България не може да съди турците заради довлечения танкер

Страната ни чака собственика на "Кайрос" да си плати и да го прибере

Днес, 06:29
Възможно е "Кайрос" да остане дълго време в наши води.
Възможно е "Кайрос" да остане дълго време в наши води.

Според обичайните морска практика и право България не може да съди или предприеме други действия срещу никой от югоизточната ни съседка заради довлечения танкер, коментираха пред "Сега" морски специалисти. Корабът "Кайрос" бе изоставен от влекач на частна фирма, няма как държавата Турция да е отговорна за каквото и да е. Връзката е между частни субекти (фирма с влекач - корабособственик), затова няма как България да се меси и в техните отношения. Единственото, което е можело да направи държавата ни, е да спре влизането в наши води на съдовете, ако счете, че има нещо нередно.

Засега обяснението е, че танкерът е трябвало да бъде закаран навътре в морето, но лошото време принуждава влекачът да го изостави. После "Кайрос" дрейфа (влачен е от морето) към българския бряг. Ако всичко това е така, пак според практиката и правото е допустимо при лошо време един съд да изостави друг, ако е застрашена неговата сигурност. Допустими са и технически причини, поради които да се прекъсне провлачване.

Засега страната ни не може да предприеме действия и срещу никой друг, освен по отношение на самия кораб. От вчера той се води задържан от нашите власти поради негодност да плава самостоятелно. Ще бъде пуснат, ако собственикът плати на България разходите по изтеглянето от Ахтопол до безопасно място (намерено бе такова в Бургаския залив  - правителството отпусна за целта 1.2 млн. лв.). Нататък пак собственикът трябва да си го прибере. България нищо друго не може да направи на този етап, освен да извършва инспекции -  защото според морското право корабът не се води изоставен, той е с екипаж (трима души останаха на борда). Ако собственикът не плати разходите на България, тогава вече държавата може да ги търси по съдебен път. Да иска и да придобие танкера. Подобни дела се точат години. Шефът на бургаската морска администрация кап. Живко Петров заяви вчера пред Нова телевизия, че представители на корабособственика са тук. Но пък и спомена, че танкерът нямал застраховка.

"Кайрос" бе поразен при украинска дронова атака на 5 декември в турски води. Плава под флага на Гамбия, част е от т.нар. руски сенчест флот и е под санкции. Празен е.

 

ЛОКАЦИЯ 

Новото място на "Кайрос" след буксирането в наши води е на около 8 морски мили от Поморие и Черноморец. Здраво е закотвен, не представлява опасност. Възможно е да остане доста дълго време в Бургаския залив. Там вече има един такъв танкер - либийският "Бадр", за който се точат около 10-годишни икономически и юридически спорове.

