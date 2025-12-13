Започна операцията за изтеглянето на танкера "Кайрос"

Министерство на транспорта Тази сутрин в Бургас бе доставен генератор за авариралия танкер

Днес започна операцията за обезопасяването и последваща буксировка на танкера "Кайрос", съобщиха от министерството на транспорта. Планът е е изготвен съвместно от ИА “Морска администрация” и изпълнителя на операцията BMF TUG Service.

Тази сутрин в пристанище Бургас е доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера. Генераторът ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

В неделя работният катер ще придвижи генератора до танкера "Кайрос". Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва, с цел осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията.

В понеделник се предвижда три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка, съгласно одобрения план. Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на танкера в предварително определен район в Бургаския залив.

По време на цялата операция ИА „Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда, добавят от транспортното министерство.

Правителството одобри вчера решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лв, необходими за изпълнението на дейностите по изтеглянето на танкера.

В началото на декември танкерът "Кайрос" бе ударен от дрон в турски води, след което турски влекач "го достави" в наши. Съдът е под санкции, част от т.нар. руски сенчест флот. Все още няма официално обяснение защо се появи в българското море. България прати питания до Турция. Турция обеща проверка уточнявайки, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.

Междувременно вертолет „Пантер“ от база „Чайка“ на Военноморските сили (ВМС) достави храна, комуникационни средства и други провизии на танкера. Изтеглени бяха и трима души от 10-чления екипаж, които не са били в добро здравословно състояние.