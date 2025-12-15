Удареният танкер се установи трайно в Бургаския залив

Танкерът "Кайрос" бе преместен днес в Бургаския залив. Изтеглянето от Ахтопол започна в 9.45 часа, точката, на 28 мили разстояние, бе достигната към 17.30. Три влекача бяха натоварени с мисията. Очаква се утре да продължат финалните дейности.

Новото място е на около 8 мили от Черноморец и Поморие. Удобно е за закотвяне, без да пречи на трафика, с минимални рискове от щети.

Министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов заяви пред bTV, че съдът ще бъде "здраво закотвен с две работещи котви". И допълни: "Оттам нататък трябва да го върнем на корабособственика и той да си го прави каквото иска. Това е правото на собственика". Според портала Maritime.bg обаче, позоваващ се на шефа на бургаската „Морска администрация“ Живко Петров, корабът ще бъде задържан до изплащане на обезщетение от собственика.

"Кайрос" бе ударен от украински дрон в турски води, след което турски влекач го захвърли в наши. Съдът е под санкции, с флаг на Гамбия, част е от т.нар. руски сенчест флот. Поради това е възможно собственик да не бъде намерен. Най-вероятно съдът ще остане дълго време в Бургаския залив. Там вече има кораб, който стои близо 10 години - либийският танкер "Бадр", около който има спорове.

Кадри от операцията днес: